Транспорт сгорел или разбит? В МВД объяснили, что украинцам делать с уничтоженным авто

Во время войны транспортные средства украинцев особенно часто теряют пригодность к эксплуатации из-за повреждения или уничтожения. Однако у некоторых может возникнуть важный вопрос: что делать с таким автомобилем?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

Почему об уничтоженном авто нельзя просто "забыть"

В ГСЦ МВД рассказали, что во время полномасштабной войны транспортные средства довольно часто теряют свою пригодность к эксплуатации:

либо из-за существенных повреждений;

либо из-за уничтожения.

Однако даже в таком состоянии автомобиль остается зарегистрированным за владельцем - пока его официально не снимут с учета.

Следовательно, даже если машина была уничтожена (то есть восстановлению она не подлежит), ее необходимо правильно снять с учета.

Что делать с авто, непригодным к эксплуатации

Согласно информации сервисного центра МВД, авто, непригодное к эксплуатации, можно бесплатно снять с государственной регистрации - путем выбраковки.

Для того чтобы выбраковать транспортное средство, необходимо обратиться в любой территориально удобный сервисный центр МВД.

Перед этим нужно зарегистрироваться для получения услуги (речь идет о предварительной записи):

или онлайн - через сервис "Е-запись";

или через терминал - в помещении сервисного центра МВД.

Выбраковать уничтоженное авто - не сложно (иллюстрация: hsc.gov.ua)

Какие документы нужны, чтобы выбраковать транспортное средство

Для выбраковки транспортного средства, при обращении в сервисный центр МВД при себе нужно иметь:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства или ID-карту с выпиской о месте жительства;

справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

свидетельство о регистрации транспортного средства (если есть);

номерные знаки (если сохранились).

В случае похищения свидетельства о регистрации или номерных знаков, необходимо предоставить документ (справку) от правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела или отказа в его возбуждении.

Можно ли выбраковать транспортное средство удаленно

В случае, когда владелец транспортного средства не имеет возможности обратиться в сервисный центр МВД лично, процедуру выбраковки может осуществить его законный представитель - при наличии нотариально заверенной доверенности.

Украинцам объяснили также, что выбраковка занимает один рабочий день (с момента подачи полного пакета документов).

"Если транспорт находится в розыске или под арестом - услуга не предоставляется", - подчеркнули в МВД.

Сообщается также, что после выбраковки восстановить регистрацию транспорта возможно только по решению суда.