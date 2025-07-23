Техосмотр обязателен? Что стоит знать водителям и кому не избежать проверки
Некоторые транспортные средства в Украине подлежат обязательному техническому контролю. Однако не все могут знать, как часто его нужно проходить и кого из водителей это не касается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел.
Кому и как часто нужен техконтроль
В целом обязательному техническому контролю (ОТК) подлежат в Украине транспортные средства, которые:
- участвуют в дорожном движении;
- зарегистрированы территориальными органами Министерства внутренних дел.
При этом периодичность прохождения обязательного техконтроля является следующей:
- дважды в год - для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы (независимо от срока эксплуатации);
- ежегодно - для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны, прицепов к ним и такси (независимо от срока эксплуатации);
- каждые два года - для легковых автомобилей, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовых автомобилей (независимо от формы собственности) грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепов к ним со сроком эксплуатации более двух лет.
Для каких ТС нужен ОТК (инфографика: hsc.gov.ua)
Какие ТС не подлежат обязательному техосмотру
Согласно информации ГСЦ МВД, некоторые транспортные средства не подлежат обязательному техническому контролю:
- легковые автомобили всех типов, марок и моделей, а также прицепы (полуприцепы) к ним (кроме такси и автомобилей, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли);
- мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства (независимо от срока эксплуатации);
- легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонны и прицепы к ним (со сроком эксплуатации до двух лет);
- технические средства для агропромышленного комплекса, определенные законом "О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины".
Что предусматривает обязательный техконтроль ТС
В завершение украинцам рассказали, что ОТК транспортного средства предусматривает проверку его технического состояния, а именно:
- системы тормозного и рулевого управления;
- внешних световых приборов;
- пневматических шин и колес;
- светопропускания стекла;
- газобаллонного оборудования (при наличии);
- других элементов в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей природной среды.
"Порядок проведения обязательного технического контроля и объемы проверки технического состояния транспортных средств определяет Кабинет министров Украины", - подытожили в ГСЦ МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 июля 2025 года в Украине вступили в силу новые требования к проведению обязательного технического контроля транспортных средств.
Кроме того, мы объясняли, что срочно должен проверить каждый водитель, чтобы его машина соответствовала всем стандартам и требованиям.
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