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Техосмотр обязателен? Что стоит знать водителям и кому не избежать проверки

Среда 23 июля 2025 07:30
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Техосмотр обязателен? Что стоит знать водителям и кому не избежать проверки Обязательный техконтроль - не для всех транспортных средств (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые транспортные средства в Украине подлежат обязательному техническому контролю. Однако не все могут знать, как часто его нужно проходить и кого из водителей это не касается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел.

Кому и как часто нужен техконтроль

В целом обязательному техническому контролю (ОТК) подлежат в Украине транспортные средства, которые:

  • участвуют в дорожном движении;
  • зарегистрированы территориальными органами Министерства внутренних дел.

При этом периодичность прохождения обязательного техконтроля является следующей:

  • дважды в год - для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы (независимо от срока эксплуатации);
  • ежегодно - для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны, прицепов к ним и такси (независимо от срока эксплуатации);
  • каждые два года - для легковых автомобилей, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовых автомобилей (независимо от формы собственности) грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепов к ним со сроком эксплуатации более двух лет.

Техосмотр обязателен? Что стоит знать водителям и кому не избежать проверкиДля каких ТС нужен ОТК (инфографика: hsc.gov.ua)

Какие ТС не подлежат обязательному техосмотру

Согласно информации ГСЦ МВД, некоторые транспортные средства не подлежат обязательному техническому контролю:

  • легковые автомобили всех типов, марок и моделей, а также прицепы (полуприцепы) к ним (кроме такси и автомобилей, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли);
  • мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства (независимо от срока эксплуатации);
  • легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонны и прицепы к ним (со сроком эксплуатации до двух лет);
  • технические средства для агропромышленного комплекса, определенные законом "О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины".

Что предусматривает обязательный техконтроль ТС

В завершение украинцам рассказали, что ОТК транспортного средства предусматривает проверку его технического состояния, а именно:

  • системы тормозного и рулевого управления;
  • внешних световых приборов;
  • пневматических шин и колес;
  • светопропускания стекла;
  • газобаллонного оборудования (при наличии);
  • других элементов в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей природной среды.

"Порядок проведения обязательного технического контроля и объемы проверки технического состояния транспортных средств определяет Кабинет министров Украины", - подытожили в ГСЦ МВД.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 июля 2025 года в Украине вступили в силу новые требования к проведению обязательного технического контроля транспортных средств.

Кроме того, мы объясняли, что срочно должен проверить каждый водитель, чтобы его машина соответствовала всем стандартам и требованиям.

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