Технопарк, НПЗ и аэропорт: Москва атакована дронами, повсюду крупные пожары
В результате атаки дронов на Москву и область были поражены такие обьекты, как технопарк, предприятие, НПЗ, аэропорт и наливная станция нефтепродуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-проекты.
Так, речь идет о технопарке "Элма" и предприятии "Ангстрем", которые находятся в Зеленограде - одному з районов Москвы. На кадрах в обеих местах - пожары и густой дым.
Основными видами деятельности предприятий-резидентов технопарка являются: производство изделий электронной техники, выпуск контрольно-измерительных приборов, оптической техники и тому подобное.
Общая площадь технопарка в Зеленограде - 60 000 м², земельный участок 6 га.
Наливная станция, завод, аэропорт
Также в паблика сообщалось, что под дроновый обстрел в ночь на воскресенье попала наливная станция нефтепродуктов "Сонлечногорская" в деревне Дурыкино - это уже Московская область.
Еще OSINT-каналы писали об атаке на завод МКБ "Радуга", что такмже в Московской области. МКБ "Радуга" это российское машиностроительное конструкторское бюро, специализирующееся на разработке крылатых ракет и другой ракетной техники.
Работу аэропорта "Шереметьево" из-за массированной атаки дронов также пришлось приостанавливать. На кадрах рядом с аэропортом - небольшое возгорание и густой, черный дым.
Напомним, в ночь на 17 мая неизвестные дроны массировано атаковали Москву и область. Россияне неоднократно жаловались на взрывы, а перед этим было громко также в оккупированном Крыму.
Также недавно неизвестный дрон врезался в многоэтажку на улице Мосфильмовской в Москве. Местные власти сообщали об отсутствии пострадавших.