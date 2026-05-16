Силы обороны поразили установки переработки на Рязанском НПЗ и военные объекты РФ

Силы обороны Украины вчера 15 мая и в ночь на 16 мая нанесли поражения по ряду важных объектов россиян. Удары были как по РФ, так и объектам на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Согласно отчету Генштаба, за последние полтора суток есть и другие результаты: В частности:

Заметим, что Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и задействован в обеспечении горючим армии РФ.

"Уточнены результаты попаданий в ночь на 15 мая по инфраструктуре Рязанского НПЗ (Рязанская обл., рф) - повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Другие удары по РФ

Напомним, что 12 мая и в ночь на 13 мая украинские военные атаковали нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", который расположен в селе Волна Краснодарского края. После атаки на объекте вспыхнул пожар.

Отметим, что "Таманьнефтегаз" является крупным терминалом вблизи порта Тамань на побережье Черного моря. Он предназначен для перегрузки нефти, мазута, дизеля и сжиженных газов. Кроме того, он задействован в поставках топлива для войск РФ.

Также мы писали, что в конце августа Reuters сообщило, что в России после атак дронов остановили работу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих "Роснефти". Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.