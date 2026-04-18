ua en ru
Сб, 18 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Пролив снова "под замком"? Нефтяные танкеры разворачиваются возле Ормуза

10:10 18.04.2026 Сб
2 мин
Почему самая большая партия нефти застряла в Персидском заливе?
aimg Мария Науменко
Пролив снова "под замком"? Нефтяные танкеры разворачиваются возле Ормуза Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

Неопределенность вокруг Ормузского пролива заставляет судовладельцев менять планы: даже после заявлений Тегерана об открытии судна не спешат заходить в этот коридор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: "Хорошие новости" по Ирану? Трамп намекнул на прогресс в переговорах

Несколько нефтяных танкеров развернулись в Персидском заливе после попыток пройти через Ормузский пролив. Судовладельцы и трейдеры пытаются выяснить, действительно ли Иран гарантирует безопасный проход через этот стратегический маршрут.

Речь идет по меньшей мере о шести судах, в частности греческие и индийские танкеры, которые двигались в направлении Ормуза из районов вблизи Дубая. Все они были загружены нефтью, однако в субботу утром, 18 апреля, начали менять курс.

Часть судов сейчас находится недалеко от иранского острова Кешм, другие - фактически остановились. Один из танкеров вообще перестал передавать сигнал о своем местонахождении.

В целом эти суда перевозят около 8,3 млн баррелей нефти. Их транзит мог бы стать самым большим объемом поставок через пролив за один день с начала войны в регионе.

Несмотря на заявления Ирана об открытии Ормузского пролива, ситуация остается противоречивой. В частности, иранские источники допускают возможность повторного закрытия прохода, если блокада со стороны США сохранится.

По словам источников в отрасли, судовладельцы получали радиопредупреждения о необходимости согласовывать проход с иранскими военными.

В то же время в регионе фиксируют движение и других судов. Некоторые танкеры со сжиженным газом и нефтепродуктами также изменили курс и вернулись в Оманский залив.

Ситуация вокруг судоходства в Ормузском проливе обострилась на фоне противоречивых сигналов от сторон конфликта. После сообщений о возможном перемирии Иран заявил об открытии пролива для коммерческих судов на период 10-дневного прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".

Это заявление сразу повлияло на рынки - цены на нефть резко снизились, а марка Brent потеряла более 10% стоимости.

Дополнительную неопределенность создает позиция президента США Дональда Трампа, который заявил, что морская блокада судов, следующих в иранские порты, будет сохраняться до заключения более широкой долгосрочной сделки. Это означает, что несмотря на формальное открытие пролива, риски для судоходства остаются высокими.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Ближний восток НАФТА Индия Греция Соединенные Штаты Америки
Новости
Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
