Тегеран частично остался без электроснабжения после ударов Израиля

02:35 30.03.2026 Пн
Предварительно, в большей части столицы электроснабжение уже восстановили
aimg Эдуард Ткач
Тегеран частично остался без электроснабжения после ударов Израиля Фото: без света остались еще несколько городов (Getty Images)

В воскресенье вечером, 29 марта, израильские военные заявили о новых ударах по Тегерану, после чего в столице Ирана возник частичный блэкаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Радио Свобода".

"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям иранского террористического режима по всему Тегерану", - было сказано в заявлении ЦАХАЛ после того, как в течение дня было обнаружено семь ракетных залпов, выпущенных из Ирана.

После этого в иранских властях заявили, что обстрел произошел после предыдущих ударов, в результате которых в некоторых районах столицы произошли отключения света, включая Караджу и другие города.

Через несколько часов после отключения электроэнергии, государственное информационное агентство FARS сообщило, что в большей части Тегерана свет уже вернули.

Другие удары по Ирану

Напомним, несколько часов назад в МАГАТЭ заявили, что в результате ударов по заводу тяжелой воды в Хондабе объект получил серьезные повреждения и больше не функционирует. При этом заявленных ядерных материалов на нем не оказалось.

Кроме того, неделей ранее в Центральном командовании США сообщили, что их войска уничтожили радарную базу и наблюдательные посты, с которых велось отслеживание танкеров в Ормузском проливе.

Также эксперты рассказали FT, что Иран существенно снизил интенсивность атак дронами и ракетами. Страна перешла к "стратегии выживания".

