Тегеран частково залишився без електропостачання після ударів Ізраїлю
У неділю ввечері, 29 березня, ізраїльські військові заявили про нові удари по Тегерану, після чого в столиці Ірану виник частковий блекаут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
"Армія оборони Ізраїлю наразі завдає ударів по цілях іранського терористичного режиму по всьому Тегерану", - було сказано у заяві ЦАХАЛ після того, як протягом дня було виявлено сім ракетних залпів, випущених з Ірану.
Після цього в іранській владі заявили, що обстріл відбувся після попередніх ударів, внаслідок яких у деяких районах столиці сталися відключення світла, включаючи Караджу та інші міста.
Через кілька годин після відключення електроенергії, державне інформаційне агентство FARS повідомило, що в більшій частині Тегерана світло вже повернули.
Інші удари по Ірану
Нагадаємо, кілька годин тому в МАГАТЕ заявили, що в результаті ударів по заводу важкої води в Хондабі об’єкт зазнав серйозних пошкоджень і більше не функціонує. При цьому заявлених ядерних матеріалів на ньому не виявилося.
Крім того, тижнем раніше в Центральному командуванні США повідомили, що їхні війська знищили радарну базу та спостережні пости, з яких велося відстеження танкерів в Ормузькій протоці.
Також експерти розповіли FT, що Іран істотно знизив інтенсивність атак дронами та ракетами. Країна перейшла до "стратегії виживання".