ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Иране после атак остановлен завод тяжелой воды: ядерных объектов не обнаружено, - МАГАТЭ

00:31 30.03.2026 Пн
2 мин
Пораженный объект больше не функционирует
aimg Эдуард Ткач
В Иране после атак остановлен завод тяжелой воды: ядерных объектов не обнаружено, - МАГАТЭ

В Иране был существенно поврежден завод про производству тяжелой воды, из-за чего объект прекратил свою работу. Однако ядерных материалов на нем не оказалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост МАГАТЭ в соцсети Х.

Читайте такеже: Оставили без защиты: Израиль уничтожил иранские системы ПВО в аэропорту Тегерана

Согласно заявлению агентства, речь идет о производстве в городе Хондаб, на который несколько дней назад произошла атака в ходе войны на Ближнем Востоке. Под удар попал завод по производству тяжелой воды, которая используется в ядерной энергетике.

"На основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, о нападении на который Иран сообщил 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует", - говорится в публикации.

При этом в агентстве добавили, что на объекте нет заявленных ядерных материалов.

США ослабляют Иран

Напомним, неделю назад в Центральном командовании США заявили, что уничтожили радарную базу и наблюдательные посты Ирана, с которых велось отслеживание танкеров в Ормузском проливе.

Также Financial Times писало вчера, что Иран существенно снизил интенсивность ракетных и дроновых атак на Ближнем Востоке, перейдя на "стратегию выживания".

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс уже анонсировал, что операция против Ирана продолжится еще недолго. По его словам, Вашингтон хочет нейтрализовать Тегеран, чтобы не возвращаться к этому вопросу через год или два.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
