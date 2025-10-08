Таиланд отверг посредничество Трампа при заключении мирного соглашения с Камбоджей

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул отверг посредничество президента США в заключении мирного соглашения с Камбоджей. Таким образом он дистанцировался от усилий Дональда Трампа по получению Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Президент США может быть полезным только в том случае, если он сможет убедить Камбоджу удовлетворить требования Таиланда", - заявил таиландский премьер.

Так Чарнвиракул ответил на вопрос о заинтересованности Трампа в том, чтобы председательствовать во время церемонии подписания мирного соглашения в конце этого месяца.

Агентство отметило, что вмешательство Трампа в начале 2025 года помогло положить конец короткому, но ожесточенному пограничному конфликту между Таиландом и Камбоджей.

Он угрожал заблокировать торговые соглашения США с обеими странами, если они не прекратят пятидневные бои.

О намерениях Трампа председательствовать на подписании мирного соглашения между двумя странами ранее сообщило Politico, ссылаясь на источники. Белый дом отказался от комментариев.

"Меня интересуют только интересы Таиланда, безопасность таиландского народа и суверенитет страны. Те, кто получает премии, не имеет никакого отношения к тому, что должен делать Таиланд", - подчеркнул Чарнвиракул.