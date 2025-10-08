ua en ru
Таиланд отверг посредничество Трампа при заключении мирного соглашения с Камбоджей

Среда 08 октября 2025 21:25
Таиланд отверг посредничество Трампа при заключении мирного соглашения с Камбоджей Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул отверг посредничество президента США в заключении мирного соглашения с Камбоджей. Таким образом он дистанцировался от усилий Дональда Трампа по получению Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Президент США может быть полезным только в том случае, если он сможет убедить Камбоджу удовлетворить требования Таиланда", - заявил таиландский премьер.

Так Чарнвиракул ответил на вопрос о заинтересованности Трампа в том, чтобы председательствовать во время церемонии подписания мирного соглашения в конце этого месяца.

Агентство отметило, что вмешательство Трампа в начале 2025 года помогло положить конец короткому, но ожесточенному пограничному конфликту между Таиландом и Камбоджей.

Он угрожал заблокировать торговые соглашения США с обеими странами, если они не прекратят пятидневные бои.

О намерениях Трампа председательствовать на подписании мирного соглашения между двумя странами ранее сообщило Politico, ссылаясь на источники. Белый дом отказался от комментариев.

"Меня интересуют только интересы Таиланда, безопасность таиландского народа и суверенитет страны. Те, кто получает премии, не имеет никакого отношения к тому, что должен делать Таиланд", - подчеркнул Чарнвиракул.

Конфликт Таиланда с Камбоджей

Напомним, вооруженный конфликт между Камбоджей и Таиландом вспыхнул 24 июля после инцидента со стрельбой на границе, в результате которого погибли военные с обеих сторон.

Таиланд отправил в приграничную зону подразделения, вооруженные украинскими боевыми машинами "Оплот" и бронетранспортерами БТР-3Е.

Тайская авиация нанесла удары по военным объектам вблизи Пномпеня, а в районе провинции Трат армии удалось отразить попытку прорыва со стороны камбоджийских сил.

Американский лидер Дональд Трамп 26 июля провел телефонный разговор с лидерами Камбоджи и Таиланда. Он сообщил, что обе стороны выразили готовность договориться о прекращении огня.

В начале августа Таиланд и Камбоджа договорились об урегулировании напряженности на границе после переговоров, которые состоялись в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Страны подписали соглашение из 13 пунктов.

Подробнее о причинах, ходе и последствиях конфликта между странами - читайте в материале РБК-Украина.

