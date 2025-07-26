Трамп взялся мирить Камбоджу и Таиланд: говорит, что уже хотят прекратить огонь

Президент США Дональд Трамп 26 июля провел телефонные разговоры с лидерами Камбоджи и Таиланда, между которыми начался вооруженный конфликт. По словам американского президента, обе страны готовы прекратить огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что провел разговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячаем. Президент США хочет урегулировать конфликт между странами,

Боевые действия президент уже сравнил с конфликтом между Пакистаном и Индией, который удалось успешно остановить. Правительства Таиланда и Камбоджи получили угрозу, что торговые переговоры с США будут приостановлены, если они не согласятся на прекращение огня.

"Мы, кстати, по совпадению, ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать сделки ни с одной из них, пока они воюют - и я им это прямо сказал!", - написал он.

По словам Трампа, премьер Камбоджи после разговора якобы уже согласился на прекращение боевых действий. Президент США утверждает, что ту же самую позицию разделяет премьер Таиланда.

"Я только что разговаривал с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и это был очень хороший разговор. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и МИРА. Сейчас я собираюсь передать это послание премьер-министру Камбоджи. После разговора с обеими сторонами, прекращение огня, мир и процветание кажутся естественными", - заявил Трамп по итогам обоих разговоров.