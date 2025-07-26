Таиланд отразил вторжение Камбоджи: погибли десятки, эвакуированы более 100 тысяч человек

Минобороны Таиланда сообщило об отражении военного вторжения Камбоджи в провинции Трат. Конфликт на границе обострился после двух дней ожесточенных боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В субботу утром военно-морские силы Таиланда провели контроперацию в ответ на прорыв камбоджийских подразделений на территорию восточной провинции Трат.

Как сообщает Министерство обороны страны, вторжение произошло сразу в трех точках приграничного региона.

Согласно данным Бангкока, за три дня боев погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе шестеро военнослужащих, еще более 60 получили ранения. Камбоджийская сторона заявила о 13 погибших.

В регионе объявлено чрезвычайное положение, эвакуированы более 100 тыс. мирных жителей.

Столкновения сопровождались применением боевой авиации, артиллерии и ракетных систем.

Впервые с 2011 года ситуация на тайско-камбоджийской границе приблизилась к полномасштабному конфликту.

Исторические корни

Предыдущий инцидент в мае - гибель камбоджийского солдата и ранения двух тайских военных - стал отправной точкой эскалации.

Обе страны настаивают, что действуют в рамках самообороны. Таиланд требует от Камбоджи прекращения боевых действий как условие для начала переговоров о прекращении огня.

Конфликт имеет глубокие исторические корни. Спор вокруг точного прохождения государственной границы продолжается с начала ХХ века.

Предметом отдельного обострения снова стал район храма Преах Вихеа - объект давнего территориального спора, который остается чувствительным вопросом для обоих государств.

Пока официальный Пномпень не дает сигналов к деэскалации, аналитики предупреждают: дальнейшее обострение может иметь последствия не только для региональной стабильности, но и для взаимодействия в рамках АСЕАН.