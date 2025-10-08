ua en ru
Таїланд відкинув посередництво Трампа при укладенні мирної угоди з Камбоджею

Таїланд, Середа 08 жовтня 2025 21:25
UA EN RU
Таїланд відкинув посередництво Трампа при укладенні мирної угоди з Камбоджею Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул відкинув посередництво президента США в укладенні мирної угоди з Камбоджею. Таким чином він дистанціювався від зусиль Дональда Трампа щодо здобуття Нобелівської премії миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Президент США може бути корисним лише в тому випадку, якщо він зможе переконати Камбоджу задовольнити вимоги Таїланду", - заявив таїландський прем'єр.

Так Чарнвіракул відповів на запитання про зацікавленість Трампа у тому, щоб головувати під час церемонії підписання мирної угоди наприкінці цього місяця.

Агентство зазначило, що втручання Трампа на початку 2025 року допомогло покласти край короткому, але запеклому прикордонному конфлікту між Таїландом і Камбоджею.

Він погрожував заблокувати торговельні угоди США з обома країнами, якщо вони не припинять п'ятиденні бої.

Про наміри Трампа головувати на підписанні мирної угоди між двома країнами раніше повідомило Politico, посилаючись на джерела. Білий дім відмовився від коментарів.

"Мене цікавлять лише інтереси Таїланду, безпека таїландського народу та суверенітет країни. Ті, хто отримує премії, не має ніякого відношення до того, що має робити Таїланд", - наголосив Чарнвіракул.

Конфлікт Таїланду з Камбоджею

Нагадаємо, збройний конфлікт між Камбоджею і Таїландом спалахнув 24 липня після інциденту зі стріляниною на кордоні, внаслідок якого загинули військові з обох сторін.

Таїланд відправив до прикордонної зони підрозділи, озброєні українськими бойовими машинами "Оплот" і бронетранспортерами БТР-3Е.

Тайська авіація завдала ударів по військових об'єктах поблизу Пномпеня, а в районі провінції Трат армії вдалося відбити спробу прориву з боку камбоджійських сил.

Американський лідер Дональд Трамп 26 липня провів телефонну розмову з лідерами Камбоджі та Таїланду. Він повідомив, що обидві сторони висловили готовність домовитися про припинення вогню.

На початку серпня Таїланд і Камбоджа домовилися про врегулювання напруженості на кордоні після переговорів, які відбулися у столиці Малайзії, Куала-Лумпурі. Країни підписали угоду з 13 пунктів.

Детальніше про причини, перебіг та наслідки конфлікту між країнами - читайте у матеріалі РБК-Україна.

