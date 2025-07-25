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Тысячи эвакуированных, десятки жертв и обстрелы: что происходит между Таиландом и Камбоджей

Пятница 25 июля 2025 16:37
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Тысячи эвакуированных, десятки жертв и обстрелы: что происходит между Таиландом и Камбоджей Иллюстративное фото: между Таиландом и Камбоджей второй день продолжается конфликт (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Второй день на границе между Таиландом и Камбоджей продолжается конфликт. Уже известно о тысячах эвакуированных и жертвах. Страны периодически наносят обстрелы.

РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно между конфликтом между Таиландом и Камбоджей.

Главное:

  • Почему начался конфликт
  • Что известно о жертвах и разрушениях
  • Заявления Таиланда и Камбоджи

Почему начался конфликт между Таиландом и Камбоджей

24 июля тайские истребители нанесли удары по камбоджийским военным объектам возле спорной границы. Это произошло после того, как второй за неделю тайский солдат подорвался на мине и потерял ногу.

Еще пятеро военных получили ранения. Инцидент заставил Таиланд ухудшить дипломатические отношения с Камбоджей: страна отозвала своего посла из Пномпеня и выслала камбоджийского посла.

Таиланд заявил, что камбоджийские войска обстреляли тайскую базу возле спорного храма Та Муен Тхом. Камбоджа это отрицает, утверждая, что действовала в рамках самообороны после вторжения тайских солдат. В ответ Таиланд поднял истребители F-16 и сообщил об уничтожении двух камбоджийских подразделений, отметив, что удары были только по военным объектам.

Камбоджа подтвердила, что тайский истребитель сбросил две бомбы вблизи храма Преа Вихеар - объекта ЮНЕСКО, осудив действия Таиланда как "жестокую военную агрессию" и нарушение международного права. Минобороны Камбоджи заявило о праве на самооборону и пообещало решительный ответ.
Тысячи эвакуированных, десятки жертв и обстрелы: что происходит между Таиландом и Камбоджей

В ответ Таиланд обвинил камбоджийские силы в выпуске ракет по гражданским объектам, в частности больнице в провинции Сурин, в результате чего пострадали мирные жители. По данным тайской армии, столкновения произошли в шести точках вдоль границы, по меньшей мере восемь тайцев погибли.

Таиланд и Камбоджа имеют длительную историю сложных отношений, в частности из-за 800-километровой сухопутной границы, проложенной еще во времена французской колонизации Камбоджи. Эта граница до сих пор остается источником политического напряжения и периодических вооруженных столкновений.

Что известно о жертвах и разрушениях

По состоянию на 25 июля известно о по меньшей мере 16 погибших в результате конфликта. При этом Таиланд обвинил Камбоджу в умышленном ударе по гражданскому населению. На что Камбоджа заявила, что Таиланд использует кассетные боеприпасы.

The Guardian пишет, что сейчас в Таиланде уже эвакуированы 138 тысяч человек из четырех приграничных провинций. А среди погибших - 14 мирных жителей, в том числе восьмилетний мальчик.

Что касается Камбоджи, то правительство не предоставило информации о жертвах или эвакуации гражданского населения. По словам местного чиновника, пишет издание, один гражданский погиб и пятеро получили ранения, также были эвакуированы 1500 семей.

Кроме этого СМИ сообщают, что и Таиланд и Камбоджа объявили о закрытии сотен школ.

Заявления Таиланда и Камбоджи

В пятницу, 25 июля, Таиланд объявил чрезвычайное положение в приграничных районах с Камбоджей из-за эскалации конфликта. Власти также призвали граждан воздержаться от поездок и сохранять бдительность

В то же время Таиланд призвал к мирному решению конфликта с Камбоджей, заявив, что отдает предпочтение двустороннему диалогу. Представитель Министерства иностранных дел Таиланда Никорндей Баланкура заявил, что ситуация на месте несколько улучшилась, хотя столкновения, вспыхнувшие в четверг, привели к жертвам.

"Бои продолжаются со вчерашнего дня, хотя сегодня ситуация кажется немного лучше, чем вчера", - сказал он.

Также известно, что правительство Таиланда отвергло посреднические усилия третьих стран, таких как США, Китай и Малайзия, и настаивает на урегулировании конфликта путем двусторонних переговоров. Там хотят напрямую вести переговоры с официальным Пномпенем.

А вот премьер Камбоджи Хун Манет обратился в Совет безопасности ООН с просьбой рассмотреть ситуацию с боевыми действиями и осудить "неспровоцированную и преднамеренную военную агрессию" со стороны Таиланда. В связи с этим Организация проведет закрытое заседание для обсуждения этого вопроса в пятницу, 25 июля.

При подготовке материала использовались данные: Al Jazeera, BBC, Reuters, The Guardian.

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