ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Тариф на світло для українців залишиться без змін до жовтня, - Свириденко

18:00 29.04.2026 Ср
2 хв
Для кого вартість кіловата буде майже вдвічі меншою?
aimg Валерій Ульяненко
Тариф на світло для українців залишиться без змін до жовтня, - Свириденко

Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Таким чином, українці й надалі платитимуть по 4,32 грн за кВт⋅год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Вона наголосила, що ціни на електроенергію для українців залишаються без змін.

"Підтримуємо домогосподарства, для яких електрика є основним джерелом тепла - будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання", - йдеться у заяві.

Свириденко зауважила, що у період з 1 жовтня по 30 квітня для таких домогосподарств діятиме пільговий тариф - 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць. Якщо ж споживання перевищить цей обсяг, тариф становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба України під час перевірок тарифів на комунальні послуги виявила масові порушення - вони були зафіксовані у майже у 98% випадків. Тепер споживачам повертають гроші, а постачальників штрафують і зобов’язують скоригувати тарифи.

РБК-Україна раніше розповідало, що потрібно зробити ОСББ, житловим та обслуговуючим кооперативам, а також управителям багатоквартирних будинків, щоб отримати гроші на альтернативні джерела енергії від держави.

Крім того, у газових сховищах України планують накопичити щонайменше 14,6 млрд кубометрів газу. Такий обсяг дозволить стабільно пройти зиму навіть за умов сильних морозів чи можливих масованих атак на інфраструктуру.

Міністр енергетики зазначив, що критично необхідним мінімумом для країни є показник у 13,2 млрд кубометрів. Цього ресурсу має вистачити для підтримки енергосистеми у кризових ситуаціях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Юлія Свириденко Електроенергія
Новини
Аналітика
