Две в одной: как изменятся платежки за газ для украинцев и когда они появятся

13:18 29.04.2026 Ср
3 мин
Счета за газ и его доставку объединят на одном листе
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцы начнут получать обновленные платежки за газ (Getty Images)

В октябре 2026 года украинцы начнут получать обновленные счета за распределение природного газа. НКРЭКУ утвердила новые стандарты платежек, которые должны стать более понятными и могут объединиться со счетом за потребление.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).



Главное:

  • Единая квитанция: С 1 октября 2026 года операторы ГРМ смогут печатать счета за потребление и распределение газа на одном листе.
  • Новый стандарт: НКРЭКУ вводит унифицированную форму платежки для всей страны, что соответствует Директивам ЕС.
  • Прозрачность: В счетах появится обязательный детализированный перечень данных, чтобы избежать ошибок в начислениях.
  • Диджитализация: Потребитель получает право выбора между бумажной и электронной формой документа.

Что изменится в платежках

Регулятор вводит единый шаблон для всех операторов газораспределительных сетей (ГРС). Это означает, что форма счета будет одинаковой независимо от региона проживания потребителя.

Основные нововведения:

  • четкий перечень данных - в счете обязательно должна быть информация, предусмотренная европейскими нормами (Директива ЕС 1788/2024), что сделает начисления более прозрачными;
  • две платежки на одном листе - операторы получили право печатать счет за распределение газа вместе со счетом за сам газ; главное - сохранение независимости поставщиков и равные условия для них;
  • выбор формата - потребитель сможет сам решать, в каком виде получать документ (бумажном или электронном);
  • актуальная информация - в платежках появится блок с важными сообщениями от регулятора, которые будут обновляться периодически.

Как будет выглядеть обновленная платежка за газ (образец НКРЭКУ)
Как будет выглядеть обновленная платежка за газ (образец НКРЭКУ)

Когда появятся новые платежки

Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 года. Это время предоставлено операторам ГРС для подготовки и приведения своих систем в соответствие с новыми требованиями.

Отметим, сейчас две платежки на одном листе уже получают клиенты "Нафтогаза" и "Газмереж". Новое постановление масштабирует этот опыт на весь рынок, имплементируя требования закона "О рынке природного газа".

Это поможет избежать путаницы, уменьшить расходы на печать бумажных квитанций и сделать процесс оплаты более удобным для граждан.

Ранее РБК-Украина писало, почему украинцы могут не получать бумажные платежки за газ. Причинами могут быть переплата, уже совершенная оплата или переход на электронные счета. В компании советуют пользоваться онлайн-сервисами, где платежки доступны быстрее и без задержек.

Также мы рассказывали, что Госпродпотребслужба Украины во время проверок тарифов на коммунальные услуги выявила массовые нарушения - почти в 98% случаев. По результатам инспекций потребителям возвращают средства, а поставщиков штрафуют и обязывают исправить тарифы.

