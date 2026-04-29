Две в одной: как изменятся платежки за газ для украинцев и когда они появятся
В октябре 2026 года украинцы начнут получать обновленные счета за распределение природного газа. НКРЭКУ утвердила новые стандарты платежек, которые должны стать более понятными и могут объединиться со счетом за потребление.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Главное:
- Единая квитанция: С 1 октября 2026 года операторы ГРМ смогут печатать счета за потребление и распределение газа на одном листе.
- Новый стандарт: НКРЭКУ вводит унифицированную форму платежки для всей страны, что соответствует Директивам ЕС.
- Прозрачность: В счетах появится обязательный детализированный перечень данных, чтобы избежать ошибок в начислениях.
- Диджитализация: Потребитель получает право выбора между бумажной и электронной формой документа.
Что изменится в платежках
Регулятор вводит единый шаблон для всех операторов газораспределительных сетей (ГРС). Это означает, что форма счета будет одинаковой независимо от региона проживания потребителя.
Основные нововведения:
- четкий перечень данных - в счете обязательно должна быть информация, предусмотренная европейскими нормами (Директива ЕС 1788/2024), что сделает начисления более прозрачными;
- две платежки на одном листе - операторы получили право печатать счет за распределение газа вместе со счетом за сам газ; главное - сохранение независимости поставщиков и равные условия для них;
- выбор формата - потребитель сможет сам решать, в каком виде получать документ (бумажном или электронном);
- актуальная информация - в платежках появится блок с важными сообщениями от регулятора, которые будут обновляться периодически.
Как будет выглядеть обновленная платежка за газ (образец НКРЭКУ)
Когда появятся новые платежки
Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 года. Это время предоставлено операторам ГРС для подготовки и приведения своих систем в соответствие с новыми требованиями.
Отметим, сейчас две платежки на одном листе уже получают клиенты "Нафтогаза" и "Газмереж". Новое постановление масштабирует этот опыт на весь рынок, имплементируя требования закона "О рынке природного газа".
Это поможет избежать путаницы, уменьшить расходы на печать бумажных квитанций и сделать процесс оплаты более удобным для граждан.
Ранее РБК-Украина писало, почему украинцы могут не получать бумажные платежки за газ. Причинами могут быть переплата, уже совершенная оплата или переход на электронные счета. В компании советуют пользоваться онлайн-сервисами, где платежки доступны быстрее и без задержек.
Также мы рассказывали, что Госпродпотребслужба Украины во время проверок тарифов на коммунальные услуги выявила массовые нарушения - почти в 98% случаев. По результатам инспекций потребителям возвращают средства, а поставщиков штрафуют и обязывают исправить тарифы.