В Украине массово завышали тарифы на коммуналку: вернут ли потребителям деньги

18:35 21.04.2026 Вт
Нарушения обнаружили в 98% случаев внеплановых проверок
aimg Василина Копытко
В Украине массово завышали тарифы на коммуналку: вернут ли потребителям деньги Проверки провели за первый квартал 2026-го (фото: Getty Images)

Госпродпотребслужба подвела итоги проверок по формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги за январь-март 2026 года. Почти каждая инспекция выявила несоблюдение законодательства в сфере ценообразования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте также: Владельцы разрушенного жилья не будут платить за коммуналку: Зеленский подписал закон

Главное:

  • В 97,7% случаев внеплановых проверок специалисты выявили нарушения при формировании тарифов на ЖКУ.
  • По результатам инспекций потребителям уже вернули более полумиллиона гривен.
  • Все проверки проводились исключительно на основании жалоб граждан.
  • Сумма выписанных штрафов и санкций превысила 800 тысяч гривен.

Масштабы нарушений

В течение первых трех месяцев года специалисты провели 88 внеплановых проверок по соблюдению законодательства в сфере государственных регулируемых цен. Как отмечают в ведомстве, нарушения установили в 86 случаях.

"По результатам проведенных проверок в 86 случаях (97,7%) установлены нарушения требований действующего законодательства в сфере ценообразования", - говорится в сообщении.

Штрафы и возврат средств

По итогам проверок было принято 22 решения о применении административно-хозяйственных санкций на сумму 862,9 тыс. грн.

Также специалисты выдали 77 предписаний, обязывающих поставщиков привести тарифы в соответствие с нормами закона. Отдельные штрафы получили и должностные лица.

Что касается возмещения гражданам, то ситуация следующая:

  • Субъектов хозяйствования обязали вернуть потребителям 453 тыс. грн.
  • Фактически в отчетном периоде людям уже возмещено 517,4 тыс. грн.
  • В государственный бюджет поступило 112,6 тыс. грн.

Почему приходят с проверками

В ведомстве отмечают, что сейчас все меры государственного надзора на рынке ЖКУ осуществляются только после обращений потребителей. Во время инспекций рассматриваются только те конкретные вопросы, на которые жаловались граждане.

Читайте также о том, что Украина и МВФ пришли к согласию относительно того, что будет с тарифами на "коммуналку" во время войны.

Ранее мы писали о том, что счета украинцев за коммунальные услуги с 1 января пересчитают в автоматическом режиме. Потребители не будут переплачивать за тепло и воду после российских ударов.

"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
