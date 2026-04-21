В Украине массово завышали тарифы на коммуналку: вернут ли потребителям деньги

Госпродпотребслужба подвела итоги проверок по формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги за январь-март 2026 года. Почти каждая инспекция выявила несоблюдение законодательства в сфере ценообразования.

Главное: В 97,7% случаев внеплановых проверок специалисты выявили нарушения при формировании тарифов на ЖКУ.

внеплановых проверок специалисты при формировании тарифов на ЖКУ. По результатам инспекций потребителям уже вернули более полумиллиона гривен.

Все проверки проводились исключительно на основании жалоб граждан.

граждан. Сумма выписанных штрафов и санкций превысила 800 тысяч гривен.

Масштабы нарушений

В течение первых трех месяцев года специалисты провели 88 внеплановых проверок по соблюдению законодательства в сфере государственных регулируемых цен. Как отмечают в ведомстве, нарушения установили в 86 случаях.

"По результатам проведенных проверок в 86 случаях (97,7%) установлены нарушения требований действующего законодательства в сфере ценообразования", - говорится в сообщении.

Штрафы и возврат средств

По итогам проверок было принято 22 решения о применении административно-хозяйственных санкций на сумму 862,9 тыс. грн.

Также специалисты выдали 77 предписаний, обязывающих поставщиков привести тарифы в соответствие с нормами закона. Отдельные штрафы получили и должностные лица.

Что касается возмещения гражданам, то ситуация следующая:

Субъектов хозяйствования обязали вернуть потребителям 453 тыс. грн.

Фактически в отчетном периоде людям уже возмещено 517,4 тыс. грн.

В государственный бюджет поступило 112,6 тыс. грн.

Почему приходят с проверками

В ведомстве отмечают, что сейчас все меры государственного надзора на рынке ЖКУ осуществляются только после обращений потребителей. Во время инспекций рассматриваются только те конкретные вопросы, на которые жаловались граждане.