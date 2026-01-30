Как получить деньги на генератор и солнечные панели для дома: пошаговая инструкция
В Украине стартовала подача заявок на государственную программу "СвітлоДім", направленную на обеспечение многоквартирных домов альтернативными источниками энергии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства развития общин и территорий Украины.
Заявки могут подавать ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, а также управляющие многоквартирных домов любой формы собственности через сайт svitlodim.gov.ua или через электронный кабинет на портале "Дія".
Подготовка к подаче заявки
Перед подачей заявки необходимо открыть счет со специальным режимом для зачисления и целевого использования государственной помощи.
Это можно сделать в АО "Ощадбанк" или в любом другом банке, который присоединится к программе. Перечень банков-партнеров будет регулярно обновляться на ресурсах Минразвития.
На что можно использовать средства
Финансирование программы предусматривает приобретение генераторов (бензиновых, дизельных или газовых), инверторов, аккумуляторов, высоковольтных батарей и солнечных панелей, что поможет домам подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением.
Программа дает возможность жителям самостоятельно выбирать оборудование и поставщика, чтобы поддерживать работу лифтов, водоснабжения, освещения и отопления даже во время перебоев с электроэнергией.
Размер помощи
Сумма помощи варьируется от 100 до 300 тыс. грн для одного многоквартирного дома.
Размер финансирования зависит от нескольких факторов:
- Этажность дома - чем больше этажей, тем больше потребность в оборудовании для обеспечения автономного энергоснабжения.
- Количество подъездов - больше подъездов требует большего объема генераторов, аккумуляторов и другого оборудования.
Отметим, что в Украине упростили процедуру установки солнечных электростанций на зданиях. Теперь для их монтажа не нужны специальные разрешения и документы.
А еще среди мер, направленных на облегчение прохождения зимы этого года в условиях энергодефицита и сильных холодов - решение правительства отнести дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы предотвратить их отключение от электроэнергии.
Кроме того, украинцам пересчитают платежки за отопление и воду, которых не было из-за российских обстрелов.