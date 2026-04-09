Украина начала подготовку к следующей зиме: сколько газа планируют накопить

14:03 09.04.2026 Чт
Каков критически необходимый минимум?
Фото: Украина начала подготовку к следующему отопительному сезону (Getty Images)

Украина начала подготовку к следующему отопительному сезону. Согласно базовому сценарию, к его началу в газовых хранилищах планируют накопить 14,6 млрд куб. м газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Читайте также: Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света

"Мы понимаем, что продолжаем жить в условиях войны, когда враг целенаправленно атакует, в том числе и газовую инфраструктуру. Очевидно, следующая зима будет проходить при таких же сложных обстоятельствах, как нынешняя. Поэтому, учитывая ситуацию, прогноз может корректироваться в соответствии с ситуацией безопасности", - говорится в его заявлении.

Шмыгаль отметил, что ориентиром является опыт предыдущих отопительных сезонов - в частности, речь идет о наличии природного газа в ПХГ не менее 13,2 млрд куб. м газа на начало отопительного сезона. Он назвал это "критически необходимым минимумом".

По его словам, с такими запасами удастся пройти зиму даже в условиях низких температур и массированных атак.

Подготовка к новому отопительному сезону

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко недавно сообщила о начале подготовки к следующему отопительному сезону. Общая стоимость плана составляет почти 278 млрд гривен.

В то же время Кабмин продлил действие льготных цен на газ для предприятий теплоснабжения до 30 сентября 2026 года. Они будут получать энергию по фиксированной, а не рыночной цене.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перестройку и обновление энергетического обеспечения общин на следующий отопительный сезон.

В то же время эксперт заявил, что Украина не сможет подготовиться к следующей зиме и минимизировать риски отключений, если не решит критическую проблему с многомиллиардными долгами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
