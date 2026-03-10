ua en ru
"У них ни энергии, ни денег": Трамп предлагает Кубе сдаться "по-дружески"

06:44 10.03.2026 Вт
3 мин
Трамп заявил, что Куба жила за счет Венесуэлы, но сейчас все прекратилось. И США не хотят этого видеть
aimg Маловичко Юлия
"У них ни энергии, ни денег": Трамп предлагает Кубе сдаться "по-дружески" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что у Кубы есть два варианта развития событий - либо она соглашается на "дружественное поглощение", либо оно будет "не дружественным", хотя это не имеет значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Изначально разговор с журналистом пошел о том, почему президент США так доверяет госсекретарю Марко Рубио в контексте кубинского вопроса, поскольку он ведет с Гаваной переговоры.

Трамп ответил, что Рубио - один из лучших госсекретарей США за всю историю, поэтому он заслуживает доверия, тем более он говорит на испанском языке, который является основным в Кубе.

Насчет планов Вашингтона на остров, америкаснкий лидер дал недвузначно понять: либо кубинский лидер Мигель Диас-Канель и его режим соглашаются по-хорошему сдаться, либо нет - это, по мнению Трампа, не имеет значения, так как США все равно установят над ней контроль.

это может быть дружественное поглощение. А может и не быть дружественным. Это не имело бы значения, потому что они, как говорится, уже на последнем издыхании. У них нет энергии. У них нет денег. Они находятся в глубоком гуманитарном кризисе" - сказал глава Белого дома журналисту.

Он также заявил, что США "не хотят этого видеть" - Кубу, которая оказалаь в плачевно состоянии, поскольку Трамп разорвал ее связь с Венесуэлой, и, как результат, прекратился поток денег к ней от Каракаса.

"Как вы знаете, они (кубинские власти - ред.) очень плохо поступали со многими людьми. И многие из этих людей - кубино-американские избиратели, которые поддержали меня на рекордном уровне, - очень важны. Эти люди очень важны для меня. Я знаю, через что они прошли. Они прошли через настоящий ад", - подытожил глава США.

Он отметил под конец, что многие граждане Кубы - успешные люди, бизнесмены - его друзья. В завершении диалога Трамп еще раз повторил месседж, что либо Куба согласится сдаться по-хорошему, либо Вашингтон все равно возьмет ее под свой контроль.

Планы Трампа на Кубу

Как известно, вскоре после успешной операции США в Венесуэле в начале этого года, Трамп начал поговаривать о желаемом контроле Америки над многими территориями: Колумбией, Гренландией, Мексикой и Кубой в том числе.

Также президент США пресек сотрудничество острова с Венесуэлой - нефтяные поставки и много чего другого. Теперь же остров, по его словам, в плачевном сотоянии.

Трамп также заявил 6 марта, что на самом деле Гавана очень хочет заключить сделку со Штатами. В этом же разговоре он предрек то, что Куба "скоро рухнет" и "она упала ему в руки".

