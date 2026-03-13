Президент Кубы впервые подтвердил переговоры с США и пожаловался на давление

Президент Кубы Мигель Диас-Канель впервые подтвердил, что власти страны ведут переговоры с Соединенными Штатами на фоне экономического кризиса и усиленного политического давления со стороны администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Существуют международные факторы, которые способствовали проведению этих переговоров", - заявил Диас-Канель в видеообращении, которое транслировало национальное телевидение.

По его словам, целью этих переговоров было "определить двусторонние проблемы, которые требуют решения".

Президент Кубы отметил, что переговоры с американской стороной ведет лично вместе с бывшим главой государства Раулем Кастро и представителями Коммунистической партии. В то же время он не уточнил, кто участвует в переговорах от США.

Реакция США

В Белом доме подтвердили факт переговоров.

"Как заявил президент (Трамп - ред.), мы ведем переговоры с Кубой, лидеры которой должны заключить соглашение, которое, по его мнению, "будет заключено очень легко", - сообщил представитель Белого дома.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что Вашингтон контактирует с кубинскими представителями, однако это первое подтверждение переговоров со стороны Гаваны.

Куба переживает энергетический кризис

На брифинге, состоявшемся после обнародования видео, Диас-Канель заявил, что страна переживает сложный энергетический кризис, который он связал с санкционным давлением Соединенных Штатов.

"Это ситуация, к которой мы готовились заранее", - отметил он, хотя и подчеркнул, что "топливо не поступает в страну уже три месяца".

Президент Кубы подчеркнул, что влияние энергетической блокады для страны "является колоссальным".

"Это вызывает страдания среди населения", - подчеркнул он.

Диас-Канель признал, что кризис особенно сказался на системе здравоохранения.

"Сейчас в стране десятки тысяч людей ждут операций, которые невозможно провести из-за отсутствия электроэнергии", - подытожил он.