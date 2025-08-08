ua en ru
Шедевральный матч Ризныка: удивительные сейвы в игре с "Панатинаикосом" (видео)

Афины, Пятница 08 августа 2025 08:57
Шедевральный матч Ризныка: удивительные сейвы в игре с "Панатинаикосом" (видео) Фото: Дмитрий Ризнык (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык стал главным героем первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против греческого "Панатинаикоса". Благодаря его восьми сэйвам "горняки" сумели увезти из Афин ничью - 0:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику матча.

Спасения от Ризныка

Хозяева активно давили в конце первого тайма, но Ризнык трижды за три минуты спасал команду: отразил удар Пельистри под перекладину, уверенно среагировал на удар головой и остановил дальний выстрел экс-"горняка" Тете.

Во второй половине матча Дмитрий продолжил творить чудеса: на 80-й минуте парировал удар Свидерского с близкой дистанции, а вскоре - опасный выстрел Зарури.

Именно безупречная игра голкипера позволила "Шахтеру" сохранить ворота сухими и оставить себе хорошие шансы перед ответным матчем.

Когда ответный матч

Повторная встреча между украинским и греческим клубами состоится 14 августа в польском Кракове.

Победитель пары выйдет в плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет против турецкого "Самсунспора".

Проигравшая команда опустится в Лигу конференций и встретится с побежденным в паре "Серветт" (Швейцария) - "Утрехт" (Нидерланды). Первая встреча завершилась гостевой победой нидерландской команды (3:1).

Ранее мы писали, что Туран возмутился судейством в игре с "Панатинаикосом".

Также читайте, как "Полесье" разгромило венгерский "Пакш" в Лиге конференций.

