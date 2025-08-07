ua en ru
Кто выиграет "Золотой мяч" 2025: топ-10 претендентов после падения Родри

Четверг 07 августа 2025 19:08
Кто выиграет "Золотой мяч" 2025: топ-10 претендентов после падения Родри
Автор: Екатерина Урсатий

В гонке за "Золотой мяч"-2025 уже выделились фавориты, которые провели сильный сезон, добыли трофеи и повлияли на игру своих команд. Среди них - лидеры топ-клубов, финалисты Лиги чемпионов и ключевые фигуры национальных сборных.

РБК-Украина рассказывает, кто имеет наибольшие шансы на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола со ссылкой на L'ÉQUIPE.

Борьба за "Золотой мяч": объявлен топ-30 претендентов

Прошлогодний триумф Родри в борьбе за "Золотой мяч" 2024 стал важной вехой в истории премии.

Полузащитник "Манчестер Сити" завоевал награду, опередив главных конкурентов из мадридского "Реала" - Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Однако в 2025 году Родри не вошел в финальный список из 30 номинантов из-за серьезной травмы, из-за которой пропустил большую часть сезона.

Это дало возможность другим футболистам заявить о себе. В списке претендентов представлены игроки из 17 национальных сборных, 14 клубов и 6 ведущих европейских лиг.

Новая система оценивания

Награду присуждают не за календарный год, а за футбольный сезон. Подобный формат используется в третий раз в истории премии.

При формировании рейтинга оценивались: количество голов и ассистов, трофеи, форма игрока в течение сезона, решающие моменты и влияние на игру.

ТОП-10 претендентов на "Золотой мяч"-2025

  1. Усман Дембеле ("ПСЖ" / Франция)
    Французский вингер, наконец реализовавший свой потенциал в Париже. С 35 голами и 16 ассистами в 53 матчах он стал лидером клуба. В этом сезоне ПСЖ сумел выиграть Лигу 1, Лигу чемпионов и дошел до финала Клубного чемпионата мира.

  2. Ламин Ямал ("Барселона" / Испания)
    16-летний феномен, который уже стал лидером "Барсы" и национальной сборной. Чемпион Европы среди взрослых и автор решающих голов в Ла Лиге.

  3. Витинья ("ПСЖ" / Португалия)
    Ключевая фигура в центре поля парижан. Его уверенность и контроль сделали его незаменимым для побед в Лиге чемпионов и Лиге наций.

  4. Рафинья ("Барселона" / Бразилия)
    34 гола и 25 результативных передач за сезон - лучший перформанс в карьере бразильца, который помог "Барсе" выиграть чемпионат Испании.

  5. Мохамед Салах ("Ливерпуль" / Египет)
    56 результативных действий в 52 матчах - впечатляющий доработок. Стал первым игроком со времен Месси, который сделал гол+пас в 10 матчах топ-лиги.

  6. Дезире Дуэ ("ПСЖ" / Франция)
    Дважды отличился в финале ЛЧ, всего 16 голов и 16 ассистов за сезон. Его дерзкая игра стала открытием сезона.

  7. Хвича Кварацхелия ("ПСЖ" / Грузия)
    Грузинский вингер после перехода из "Наполи" совершил прорыв в ПСЖ, записав на свой счет 13 голов и 11 передач.

  8. Килиан Мбаппе ("Реал" / Франция)
    43 гола за сезон, но потеря Лиги чемпионов и Ла Лиги снизила его шансы. Однако его статус в "Реале" только растет.

  9. Нуно Мендеш ("ПСЖ" / Португалия)
    Образцовый сезон: триумф в ЛЧ, Лиге 1 и Лиге наций. Вингер, остановивший даже Ламина Ямала в финале турнира.

  10. Ахраф Хакими ("ПСЖ" / Марокко)
    С 27 результативными действиями за сезон, правый защитник стал одной из движущих сил атак ПСЖ и выиграл три турнира.

Кто еще в списке?

В финальный список вошли и привычные лица - Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, ван Дейк, Доннарумма. А также звезды, которые врываются в топ - Коул Палмер, Скотт Мактоминей, Майкл Олиз.

Когда узнаем победителя?

Официальная церемония вручения "Золотого мяча" состоится в октябре 2025 года. К тому времени интрига будет сохраняться.

Золотой мяч Футбол
