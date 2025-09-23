Битва за Первую мировую группу: известно с кем сыграет Украина в Кубке Дэвиса-2026
Международная федерация тенниса объявила результаты жеребьевки плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации тенниса.
Украина пробилась в плей-офф
Украина получила право сыграть в плей-офф Первой мировой группы благодаря победе над Доминиканской Республикой (4:0) в сентябре этого года.
Перед жеребьевкой украинцы занимали последнее место среди сеяных команд.
Кто стал соперником
По итогам жеребьевки сборная Украины получила в соперники Люксембург. Матчевая встреча состоится 6-8 февраля 2026 года на кортах в Люксембурге.
В случае победы над соперником украинцы вернутся в Первую мировую группу, тогда как поражение будет означать вылет обратно во Вторую.
Что известно о сборной Люксембурга
- Занимает 43-е место в мировом рейтинге (Украина - 41-я).
- В сентябре 2025 года уступила Чили (0:4) в Первой мировой группе.
- В прошлом году выступала во Второй группе, но благодаря победе над Новой Зеландией поднялась выше.
- Самый рейтинговый игрок - Крис Родеш (181-я ракетка мира).
Пары плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса-2026
- Люксембург - Украина
- Гонконг - Финляндия
- Швейцария - Тунис
- Китай - Португалия
- Китайский Тайбэй - Ливан
- Новая Зеландия - Босния и Герцеговина
- Казахстан - Монако
- Израиль - Литва
- Словения - Турция
- Египет - Польша
- Марокко - Колумбия
- Греция - Мексика
- Парагвай - Румыния
Напомним, в сентябре сборная Украины уверенно обыграла Доминиканскую Республику в плей-офф Второй мировой группы Кубка Дэвиса со счетом 4:0.
