Битва за Первую мировую группу: известно с кем сыграет Украина в Кубке Дэвиса-2026

Вторник 23 сентября 2025 16:21
Сборная Украины по теннису (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Екатерина Урсатий

Международная федерация тенниса объявила результаты жеребьевки плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации тенниса.

Украина пробилась в плей-офф

Украина получила право сыграть в плей-офф Первой мировой группы благодаря победе над Доминиканской Республикой (4:0) в сентябре этого года.

Перед жеребьевкой украинцы занимали последнее место среди сеяных команд.

Кто стал соперником

По итогам жеребьевки сборная Украины получила в соперники Люксембург. Матчевая встреча состоится 6-8 февраля 2026 года на кортах в Люксембурге.

В случае победы над соперником украинцы вернутся в Первую мировую группу, тогда как поражение будет означать вылет обратно во Вторую.

Что известно о сборной Люксембурга

  • Занимает 43-е место в мировом рейтинге (Украина - 41-я).
  • В сентябре 2025 года уступила Чили (0:4) в Первой мировой группе.
  • В прошлом году выступала во Второй группе, но благодаря победе над Новой Зеландией поднялась выше.
  • Самый рейтинговый игрок - Крис Родеш (181-я ракетка мира).

Пары плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса-2026

  • Люксембург - Украина
  • Гонконг - Финляндия
  • Швейцария - Тунис
  • Китай - Португалия
  • Китайский Тайбэй - Ливан
  • Новая Зеландия - Босния и Герцеговина
  • Казахстан - Монако
  • Израиль - Литва
  • Словения - Турция
  • Египет - Польша
  • Марокко - Колумбия
  • Греция - Мексика
  • Парагвай - Румыния

Напомним, в сентябре сборная Украины уверенно обыграла Доминиканскую Республику в плей-офф Второй мировой группы Кубка Дэвиса со счетом 4:0.

Ранее мы сообщали, что вторая ракетка мира Карлос Алькрас одолел лидера мирового тенниса Янника Синнера в финале открытого чемпионата США.

Также рассказали, сколько призовых получила сборная Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

