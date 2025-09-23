Свитолина пропустит WTA 1000 в Пекине: кто заменит украинку

Украинская теннисистка Элина Свитолина не примет участия в турнире серии WTA 1000 в Пекине.

Почему Свитолина не сыграет в Пекине

О снятии первой ракетки Украины стало известно из обновленной сетки соревнований на сайте WTA. Когда именно спортсменка получила повреждение, не уточняется.

Но, как сообщает сайт "Большой теннис Украины", причиной стала травма бедра.

Последний раз она выходила на корт в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг против итальянки Жасмин Паолини, где уступила в трех сетах.

В столице Китая Свитолина должна была начать борьбу со второго круга и встретиться с победительницей матча между немкой Татьяной Марией (44-я ракетка мира) и чешкой Марие Боузковой (52-я ракетка мира).

Ее место в сетке займет польская теннисистка Магда Линетт, которая получила 33-й номер посева.

Как будут выступать другие украинки

Таким образом, на турнире WTA 1000 в Пекине сыграют три представительницы Украины.

Марта Костюк (28) и Даяна Ястремская (31) начнут со второго круга, а Юлия Стародубцева (86) стартует с первого.

Свитолина в последний раз участвовала в турнире в Пекине в 2019 году и дошла до четвертьфинала, где проиграла нидерландке Кики Бертенс в двух сетах.

Дальнейшие планы Свитолиной

Несмотря на пропуск соревнований в Пекине, украинка остается в заявочном списке на турнир WTA 1000 в китайском Ухане (6-12 октября), а также на турнир WTA 500 в Нинбо, которые состоятся уже в следующем месяце.