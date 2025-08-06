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Свитолина разгромно вылетела с турнира в Монреале

Среда 06 августа 2025 09:35
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Свитолина разгромно вылетела с турнира в Монреале Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Сильнейшая теннисистка Украины (№13 WTA) завершила выступления на "Omnium National Bank Open", который проходит на хардовых кортах в Канаде. В матче 1/4 финала Свитолина уступила представительнице Японии Наоми Осаки (№49).

О результате матча сообщает РБК-Украина.

Элина Свитолина не смогла пройти в полуфинал WTA 1000 в Монреале

Поединок длился 1 час и 9 минут. В каждом сете Осака выигрывала по четыре гейма подряд: в первой партии, после 1:1, во второй - со счета 2:2.

Японка оказалась не только мощнее, но и стабильнее в обменах с задней линии, что стало решающим фактором. Счет матча - 2:6, 2:6

Свитолина завершила матч с двумя сейвами, четырьмя двойными ошибками и сделала лишь один брейк. Ее оппонентка ответила одним сейвом, двумя двойными ошибками и четырьмя выигранными геймами на приеме.

Это было уже восьмое очное противостояние между соперницами. Украинка выигрывала трижды.

Благодаря победе Осака вышла в полуфинал, где сразится с Кларой Таусон из Дании (№19). Кроме того, японка впервые с января 2022 года вернется в топ-30 мирового рейтинга WTA.

Путь Свитолиной на турнире

Для 30-летней Свитолиной этот четвертьфинал стал четвертым в текущем сезоне на турнирах категории WTA 1000. До этого она смогла дойти до полуфинальной стадии только в Мадриде.

На пути к четвертьфиналу в Монреале украинка одолела представительницу России Камиллу Рахимову (№62), а также разгромила еще одну россиянку - Анну Калинскую (№31). А в 1/8 финала Свитолина не оставила шансов американке Аманде Анисимовой (№7).

Отметим, что сейчас Еліна все еще находится на 13-й позиции рейтинга WTA.

Ранее мы писали, что вторая ракетка Украины досрочно завершила соревнования в Монреале.

Также читайте, как польская теннисистка Ига Швьонтек побила рекорд WTA.

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Теннис Элина Свитолина
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