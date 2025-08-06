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Світоліна розгромно вилетіла з турніру в Монреалі

Середа 06 серпня 2025 09:35
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Світоліна розгромно вилетіла з турніру в Монреалі Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Найсильніша тенісистка України (№13 WTA) завершила виступи на "Omnium National Bank Open", який проходить на хардових кортах у Канаді. У матчі 1/4 фіналу Світоліна поступилася представниці Японії Наомі Осакі (№49).

Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.

Еліна Світоліна не змогла пройти до півфіналу WTA 1000 у Монреалі

Поєдинок тривав 1 годину і 9 хвилин. У кожному сеті Осака вигравала по чотири гейми поспіль: у першій партії, після 1:1, у другій -сіз рахунку 2:2.

Японка виявилася не лише потужнішою, але й стабільнішою в обмінах із задньої лінії, що стало вирішальним фактором. Рахунок матчу - 2:6, 2:6

Світоліна завершила матч із двома сейвами, чотирма подвійними помилками і зробила лише один брейк. Її опонентка відповіла одним сейвом, двома подвійними помилками та чотирма виграними геймами на прийомі.

Це було вже восьме очне протистояння між суперницями. Українка вигравала тричі.

Завдяки перемозі Осака вийшла до півфіналу, де змагатиметься з Кларою Таусон із Данії (№19). Крім того, японка вперше з січня 2022 року повернеться до топ-30 світового рейтингу WTA.

Шлях Світоліної на турнірі

Для 30-річної Світоліної цей чвертьфінал став четвертим у поточному сезоні на турнірах категорії WTA 1000. До цього вона змогла дійти до півфінальної стадії лише в Мадриді.

На шляху до чвертьфіналу в Монреалі українка здолала представницю Росії Каміллу Рахімову (№62), а також розгромила ще одну росіянку - Анну Калінську (№31). А в 1/8 фіналу Світоліна не залишила шансів американці Аманді Анісімовій (№7).

Зазначимо, що наразі Еліна все ще знаходиться на 13-й позиції рейтингу WTA.

Раніше ми писали, що друга ракетка України достроково завершила змагання у Монреалі.

Також читайте, як польська тенісистка Іга Швьонтек побила рекорд WTA.

А ще вам може бути цікаво дізнатися, де Світоліна придбала квартиру.

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Теніс Еліна Світоліна
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