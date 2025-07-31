63 победы подряд: Швьонтек побила рекорд WTA и призналась в борьбе с давлением

Ига Свёнтек начала турнир в Монреале с уверенной победы и приблизилась к уникальному достижению, которое в женском теннисе не повторяли более двух десятилетий. Также призналась, как справляется с поражениями.

Об этом сообщает РБК-Украина на канал Andy Roddick's Served Media.

Ига Свёнтек установила рекордную серию побед

Польская теннисистка Ига продолжает поражать стабильностью. На турнире серии WTA 1000 в Монреале она одержала 63-ю подряд победу в стартовых поединках на соревнованиях WTA, установив рекорд 21 века.

Во втором раунде соревнований в Канаде третья ракетка мирового рейтинга, которая начинала участие сразу со второго круга, встретилась с китаянкой Гуо Ханью.

Поединок завершился уверенной победой Свёнтек - 6:3, 6:1. Это позволило польке выйти в третий круг, где она встретится с немкой Евой Лис.

Серия побед Свёнтек в первых матчах турниров WTA длится с ноября 2021 года. Тогда она уступила Марии Саккари на итоговом турнире WTA Finals. С тех пор полька уверенно стартует на каждом турнире, включая все турниры Большого шлема, где завоевала пять титулов.

Ее показатель - 63 победы подряд в первых матчах - стал лучшим в 21 веке. Последний раз подобной серии достигала американка Моника Селеш - 64 выигрыша. Американка достигала такого успеха в промежутке с 1990-го по 1996 год.

При этом в учет входят и командные турниры United Cup, а вот матчи Кубка Билли Джин Кинг и Олимпийские игры не учитываются.

Свёнтек - о возвращении уверенности после потери первого места в рейтинге

Ига Свёнтек поделилась, как ментальная работа помогла ей справиться с психологическим давлением.

"После того, как я потеряла первую строчку, чувствовала себя опустошенной. Казалось, что у меня забрали что-то заслуженное. Но со временем я поняла: надо оставить прошлое позади. Почувствовала, что снова могу быть охотником, а не жертвой", - призналась теннисистка.

Ключевым моментом стало неудачное выступление в Риме. Именно тогда Швьонтек решила перезагрузить подход к игре.

"Я вышла на корт с другим настроем, тренировалась с огнем в сердце - и уже на Ролан Гаррос показала совсем другой теннис", - добавила польская спортсменка.

Также Ига признала, что часто сталкивается с давлением ожиданий.

"Иногда победы не приносят радости - все воспринимают их как должное. Но триумф на Уимблдоне был неожиданным даже для меня", сказала Ига.

Несмотря на шесть титулов Большого шлема, полька не останавливается на достигнутом.

"Я быстро забываю о победах. В теннисе нет времени на празднование - сразу новый турнир, новая борьба", - признается Свёнтек.

Что дальше

В третьем круге Canadian Open Ига Свёнтек сыграет против Евы Лис. Матч состоится в пятницу, 1 августа.