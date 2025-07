Свитолина в Монреале победила одну россиянку и встретится с другой

WTA 1000. Монреаль, 2-й круг

Элина Свитолина (Украина) - Камилла Рахимова - 7:5, 6:2

Поединок длился 1 час 30 минут. В первом сете Свитолина уверенно вышла вперед - 5:1, однако позволила сопернице сравнять счет, потеряв два брейка. Впрочем, в решающие моменты украинка прибавила и завершила партию в свою пользу - 7:5.

Во втором сете борьба была менее напряженной: Свитолина стабилизировала подачу, сделала три брейка и уверенно довела матч до победы.

Это была первая личная встреча между Свитолиной и Рахимовой.

Sealed with an ace @ElinaSvitolina knocks out Rakhimova in straight sets, 7-5, 6-2, securing her spot in Round 3.#OBN25 pic.twitter.com/yFB1G9zKYy