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Свитолина в Монреале победила одну россиянку и встретится с другой

Монреаль, Четверг 31 июля 2025 08:41
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Свитолина в Монреале победила одну россиянку и встретится с другой Фото: Элина Свитолина успешно стартовала в Канаде (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№13 WTA) с победы стартовала на престижном хардовом турнире WTA 1000 в канадском Монреале. В матче второго круга украинская теннисистка обыграла представительницу России в нейтральном статусе Камиллу Рахимову (№62 WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

WTA 1000. Монреаль, 2-й круг

Элина Свитолина (Украина) - Камилла Рахимова - 7:5, 6:2

Как прошла игра

Поединок длился 1 час 30 минут. В первом сете Свитолина уверенно вышла вперед - 5:1, однако позволила сопернице сравнять счет, потеряв два брейка. Впрочем, в решающие моменты украинка прибавила и завершила партию в свою пользу - 7:5.

Во втором сете борьба была менее напряженной: Свитолина стабилизировала подачу, сделала три брейка и уверенно довела матч до победы.

Это была первая личная встреча между Свитолиной и Рахимовой.

Все украинки - в обойме

Таким образом все четыре украинские теннисистки пробились в 1/16 финала в Монреале.

Следующей соперницей Свитолиной станет еще одна "нейтралка" - Анна Калинская (№31 WTA), которая накануне одолела бельгийку Элизе Мертенс. Ранее Свитолина дважды встречалась с Калинской и в обоих матчах праздновала победу. Последний раз теннисистки пересекались в феврале в Дубае, где украинка была сильнее.

Также за место в 1/8 финала поборются Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Костюк будет играть с Дарьей Касаткиной (Австралия), Ястремская - с Эммой Наварро (США), а Стародубцева - с датчанкой Клаурой Таусон.

Ранее мы писали о том, почему Свитолина в топ-15, а Костюк и Ястремская теряют позиции в новом рейтинге WTA.

Также читайте, как 17-летняя украинка впервые в истории выиграла Кубок мира по художественной гимнастике.

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