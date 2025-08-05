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Свитолина приобрела квартиру в "башнях" на киевском Печерске

Вторник 05 августа 2025 17:24
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Свитолина приобрела квартиру в "башнях" на киевском Печерске Фото: Элина Свитолина приобрела квартиру в "башнях" на киевском Печерске (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Звезда мирового тенниса, украинка Элина Свитолина недавно стала обладательницей новой квартиры в одном из жилых комплексов украинской столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Свитолиной для NV Sport.

Хотя в материале не указывается ЖК, по фотографиям, сделанным во время интервью, видно, что Элина Свитолина приобрела квартиру в жилом комплексе Taryan Towers на Печерске - одном из самых высоких небоскребов Киева.

Несмотря на войну, легендарная спортсменка решила инвестировать в киевскую недвижимость.

"Я всегда думаю на несколько шагов вперед. Есть желание больше времени находиться в Украине, когда уже завершу профессиональную карьеру. Давно хотела найти здесь уютное место. Очень рада, что приобрела квартиру в Киеве. Когда я сюда зашла, сразу поняла, что это может быть моим местом", - рассказала Элина.

"Я нашла идеальное место. В этом комплексе есть спортивный зал, ресторан, парки, и, конечно, укрытие. Я не буду тратить время на поездки куда-то. Удобно иметь все в одном месте", - рассказала теннисистка.

Также она поделилась реакцией ее мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса на приобретение жилья в Киеве: "Муж знает, что Украина - мое место силы, где я черпаю энергию от людей, друзей, государства. Потом это помогает хорошо выступить на турнирах. Хочу, чтобы мы с семьей приезжали в Киев, показать дочери столицу и место, где я родилась, выросла. Со временем это точно произойдет", - заверила Элина.

Свитолина приобрела квартиру в &quot;башнях&quot; на киевском Печерске

Свитолина приобрела квартиру в &quot;башнях&quot; на киевском Печерске

Taryan Towers - трехсекционный ЖК, который строит компания Taryan Group бизнесмена Артура Мхитаряна. В 2021 году жюри премии International Property Awards назвало этот ЖК лучшим высотным жилым комплексом в мире.

Элина Свитолина этой ночью сыграет в четвертьфинале престижного турнира WTA 1000 в Монреале. Ее соперницей станет экс-первая ракетка мира, японская звезда Наоми Осака. Теннисистки встречались между собой 7 раз.

Четыре матча выиграла японка, а Свитолина была сильнее в трех случаях. Поэтому матч ожидается чрезвычайно конкурентным, но Элина набрала хорошие спортивные кондиции, находясь на пике своей формы.

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Киев Элина Свитолина
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