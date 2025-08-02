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Свитолина разгромила россиянку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале

Суббота 02 августа 2025 07:52
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Свитолина разгромила россиянку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Элина Свитолина вновь подтвердила статус лидера украинского тенниса. На престижном турнире WTA 1000 в Монреале она почти всухую обыграла "нейтральную" россиянку Анну Калинскую и вышла в 1/8 финала соревнований.

О результате матча сообщает РБК-Украина.

Уверенная победа в третьем круге

Первая ракетка Украины провела один из самых ярких поединков сезона. В матче третьего раунда турнира в Монреале она всего за 55 минут обыграла Анну Калинскую (WTA 31), выступающую под нейтральным статусом, - 6:1, 6:1.

По статистике матча Элина выполнила восемь сейвов, реализовала пять из восьми брейк-пойнтов и не проиграла ни одного гейма на своей подаче. Калинская смогла взять лишь два гейма за всю встречу.

Это была уже третья встреча теннисисток, и во всех трех сильнее была украинка. Напомним, что в феврале 2025 года Свитолина победила Калинскую на турнире в Дубае со счетом 6:3, 6:0.

Следующая соперница - Анисимова

В 1/8 финала украинка встретится с представительницей США Амандой Анисимовой. Поединок запланирован на 2 августа, начнется в 17:00 по киевскому времени.

Достижения на канадских турнирах

Свитолина уже в третий раз выступает на этой стадии в Монреале и в четвертый раз на канадских "тысячниках". В 2017 году она выиграла титул в Торонто.

В 2025 году украинка уже в третий раз в карьере пробилась в стадию 1/8 финала на турнире в Монреале. В целом это ее четвертый выход в четвертый раунд на канадских турнирах серии WTA 1000.

Наиболее успешно Свитолина выступила в Канаде в 2017 году, когда турнир проходил в Торонто. Тогда она завоевала титул, переиграв в финале бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки со счетом 6:4, 6:0.

Эта победа стала для нее исторической, ведь Элина стала первой украинкой, которая выиграла турнир такого уровня в Канаде. Кроме того, это был ее третий титул серии Premier 5 (теперь WTA 1000) в сезоне, что позволило ей подняться на самую высокую на тот момент позицию в мировом рейтинге - четвертую.

Успехи украинок в Монреале

Свитолина стала третьей представительницей Украины, которая пробилась в четвертый раунд турнира в этом году. Ранее в эту стадию вышли Марта Костюк и Даяна Ястремская. Юлия Стародубцева прекратила выступление, уступив Кларе Таусон.

Отметим, что по итогам последнего обновления рейтинга WTA Элина находится на 13-й позиции.

А также, все четыре лучшие теннисистки Украины - Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева - попали в заявку основной сетки Открытого чемпионата США.

Ранее мы писали, что 16-летняя украинка стала чемпионкой Европы по настольному теннису, играя "на три фронта".

Также читайте о том, как украинка выиграла второй турнир WTA за две недели.

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Теннис Элина Свитолина
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