Слезы и отчаяние: Костюк отказалась продолжать матч в четвертьфинале "тысячника" в Монреале (видео)

Вторая ракетка Украины Марта Костюк не смогла доиграть четвертьфинальный матч против Елены Рыбакиной из Казахстана на турнире серии WTA 1000 в канадском Монреале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Монреаль, WTA 1000, 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) - 1:6, 1:2, отказ Костюк

Как прошла встреча

Костюк вышла на корт с правой рукой в тейпе, что уже на старте вызвало беспокойство относительно ее состояния.

Уже после третьего гейма первого сета Марта была вынуждена вызвать на корт врача из-за проблем с запястьем. Несмотря на оказанную помощь и желание продолжить игру, травма значительно повлияла на действия украинки.

В итоге Рыбакина без проблем выиграла первый сет со счетом 6:1. Во второй партии Костюк продержалась три гейма, но при счете 1:2 - приняла решение сняться с игры. Украинка покинула корт со слезами на глазах. Матч длился всего 53 минуты.

Это было четвертое личное противостояние соперниц. Счет теперь - 3:1 в пользу представительницы Казахстана.

Костюк на "тысячнике" в Монреале

Несмотря на неудачную развязку, участие в турнире стало знаковым для Костюк. Украинка впервые в карьере дошла до четвертьфинала канадского "тысячника". На пути к 1/4 финала она победила чешку Маркету Вондроушову, Дарью Касаткину из Австралии и американку Маккартни Кесслер, прервав серию из шести поражений подряд.

Пока неизвестно, потребуется ли Костюк пауза в соревнованиях. Ее дальнейшее участие в летнем туре будет зависеть от результатов обследования.

Таким образом, на турнире WTA 1000 в Монреале осталась только одна украинка - Элина Свитолина. В ночь на 6 августа по киевскому времени она проведет свой четвертьфинальный поединок против японки Наоми Осаки.