Свет и тепло исчезли для 100 тысяч жителей: как Харьковщина ликвидирует последствия ударов
После вчерашних российских ударов регионы продолжают восстанавливаться. На Харьковщине без света, воды и тепла до сих пор остаются около 100 тысяч абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.
По словам Кулебы, на Харьковщине энергетики, коммунальные службы работают непрерывно, чтобы стабилизировать системы жизнеобеспечения. Масштаб разрушений значительный, для запуска оборудования требуется время.
"Сейчас без света, водо- и теплоснабжения остаются около 100 тысяч абонентов", - отметил он.
В то же время Кулеба отметил, что в области работают пункты несокрушимости. Метрополитен до сих пор работает в режиме укрытия, а общественный наземный транспорт продолжает перевозки людей.
Между тем на Полтавщине уже идет процесс подачи тепла и воды.
"Укрзализныця" также продолжает движение. Несмотря на отключение электроэнергии и перебои с напряжением, железнодорожное сообщение с Харьковщиной и Полтавщиной обеспечено.
По маршрутам на Полтавщине запустили Food Train - специальный поезд, который обеспечивает горячими обедами жителей громад, которые остаются обесточенными в результате российских атак.
Последствия российских обстрелов по Украине
Напомним, что сегодня днем в Сумах враг снова ударил по жилому сектору. В Ковпаковском районе в результате обстрела повреждены частные усадьбы.
Примечательно, что пока неизвестно, чем именно ударили россияне.
Стоит заметить, что в ночь на 8 ноября российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилых районах.
Из-за теракта РФ было введено отключение света в ряде регионов. Также, как известно, из-за российского теракта все ТЭС "Центрэнерго" остановились и пока не генерируют электроэнергию.
Речь идет о Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области. Последняя как раз обеспечивает электроэнергией областной центр, поэтому исчезновение света напрямую связано с российским терактом, который вывел ТЭС из строя.
Мы писали, что вечером 8 ноября в Харькове исчез свет почти по всему городу. Улицы погрузились в темноту, а в электросети фиксировали очень малое напряжение.