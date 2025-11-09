Світло й тепло зникли для 100 тисяч мешканців: як Харківщина ліквідує наслідки ударів

Після вчорашніх російських ударів регіони продовжують відновлюватися. На Харківщині без світла, води й тепла досі залишаються близько 100 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеба.

За словами Кулеби, на Харківщині енергетики, комунальні служби працюють безперервно, щоб стабілізувати системи життєзабезпечення. Масштаб руйнувань значний, для запуску обладнання потрібен час.

"Наразі без світла, водо- та теплопостачання залишаються близько 100 тисяч абонентів", - зазначив він.

Водночас Кулеба зауважив, що в області працюють пункти незламності. Метрополітен досі працює в режимі укриття, а громадський наземний транспорт продовжує перевезення людей.

Тим часом на Полтавщині вже триває процес подачі тепла та води.

"Укрзалізниця" також продовжує рух. Попри відключення електроенергії та перебої із напругою, залізничне сполучення із Харківщиною та Полтавщиною забезпечене.

За маршрутами на Полтавщині запустили Food Train - спеціальний потяг, що забезпечує гарячими обідами мешканців громад, які залишаються знеструмленими внаслідок російських атак.