На шести направлениях фронта сейчас продолжаются бои: сводка Генштаба

Силы обороны Украины отбили более 60 атак российских войск по всей линии фронта 25 декабря. Важные успехи на ключевых направлениях сдерживают продвижение агрессора и истощают его боевой потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Украинские войска наносят значительные потери противнику и истощают его ресурсы вдоль всей линии фронта и в тылу.

Приднепровское направление: отражены две атаки, авиаудар по Новотягинке.

Гуляйпольское направление: отражены четыре атаки, еще два боестолкновения продолжаются; авиаудары по Железнодорожному, Гуляйполю, Терноватому и Белогорью.

Александровское направление: девять атак по районам Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленый Гай, Вороное и в сторону Искры.

Славянское направление : три атаки в районе Северска и Серебрянки, одно боестолкновение продолжается.

Лиманское направление: украинские войска отбили восемь атак в Новоселовке, Ставках, Новосергиевке, Озерном и Заречном; четыре боестолкновения продолжаются.

Южно-Слобожанское направление: пять атак в районах Волчанска и Двуречанского.

Северо-Слобожанское и Курское направления: один авиаудар, 49 обстрелов по позициям украинских войск, включая один из РСЗО.

По состоянию на 16:00 25 декабря 2025 года на фронте зафиксировано 61 боевое столкновение. Враг активен по всей линии разграничения:

Потери РФ в войне в Украине

Напомним, что на Курском направлении пограничники бригады "Стальной рубеж" нанесли точные удары по противнику. Это сдержало наступательные действия врага и укрепило оборону региона.

В Харьковской области пограничники 4-го отряда разведывательно-ударных БпЛА "Стрикс" сорвали попытку российских оккупантов пересечь реку Лозовая.

Также авиация Вооруженных сил Украины провела серию ударов по позициям российских операторов беспилотников в Донецкой области, в частности в районах Северска и Покровска.

По данным военных, авиация Воздушных Сил ВСУ попала в здание возле Северска, откуда действовали вражеские операторы БпЛА.

Также мы писали, что по состоянию на 24 декабря потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 1,2 млн человек среди личного состава.