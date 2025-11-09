Россия ударила по Сумам неизвестным боеприпасом
В Сумах враг снова ударил по жилому сектору. В Ковпаковском районе в результате обстрела повреждены частные усадьбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника МВА Сергея Кривошеенко.
"Сегодня в полдень в результате попадания неизвестного боеприпаса между двумя частными городскими усадьбами образовалась небольшая воронка", - отметил Кривошеенко.
По его словам, повреждены жилые и хозяйственные постройки.
"Обошлось без пострадавших, спасательные службы обследовали место поражения. Завтра будет оказана помощь в восстановлении поврежденных усадеб", - добавил он.
Секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь также отметил, что сегодня в результате вражеского обстрела в Ковпаковском районе Сум повреждена деревянная хозяйственная постройка, пять окон и кровля жилого дома.
Обстрелы Украины 9 ноября
Напомним, что по состоянию на 09:00 воскресенья, 9 ноября, украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 34 вражеских дрона на севере и востоке страны.
Черниговская область снова оказалась под интенсивным российским огнем. За минувшие сутки регион подвергся 44 обстрелам, в результате которых зафиксировано 73 взрыва.
Кроме того, утром российская армия дронами атаковала южную часть Одесской области.