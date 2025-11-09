Россия ударила по Сумам неизвестным боеприпасом

В Сумах враг снова ударил по жилому сектору. В Ковпаковском районе в результате обстрела повреждены частные усадьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника МВА Сергея Кривошеенко .

Секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь также отметил, что сегодня в результате вражеского обстрела в Ковпаковском районе Сум повреждена деревянная хозяйственная постройка, пять окон и кровля жилого дома.

"Обошлось без пострадавших, спасательные службы обследовали место поражения. Завтра будет оказана помощь в восстановлении поврежденных усадеб", - добавил он.

По его словам, повреждены жилые и хозяйственные постройки.

"Сегодня в полдень в результате попадания неизвестного боеприпаса между двумя частными городскими усадьбами образовалась небольшая воронка", - отметил Кривошеенко.

Обстрелы Украины 9 ноября

Напомним, что по состоянию на 09:00 воскресенья, 9 ноября, украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 34 вражеских дрона на севере и востоке страны.

Черниговская область снова оказалась под интенсивным российским огнем. За минувшие сутки регион подвергся 44 обстрелам, в результате которых зафиксировано 73 взрыва.

Кроме того, утром российская армия дронами атаковала южную часть Одесской области.