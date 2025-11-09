ua en ru
Вс, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по Сумам неизвестным боеприпасом

Сумы, Воскресенье 09 ноября 2025 14:56
UA EN RU
Россия ударила по Сумам неизвестным боеприпасом Фото: россияне ударили по Сумах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Сумах враг снова ударил по жилому сектору. В Ковпаковском районе в результате обстрела повреждены частные усадьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника МВА Сергея Кривошеенко.

"Сегодня в полдень в результате попадания неизвестного боеприпаса между двумя частными городскими усадьбами образовалась небольшая воронка", - отметил Кривошеенко.

По его словам, повреждены жилые и хозяйственные постройки.

"Обошлось без пострадавших, спасательные службы обследовали место поражения. Завтра будет оказана помощь в восстановлении поврежденных усадеб", - добавил он.

Секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь также отметил, что сегодня в результате вражеского обстрела в Ковпаковском районе Сум повреждена деревянная хозяйственная постройка, пять окон и кровля жилого дома.

Обстрелы Украины 9 ноября

Напомним, что по состоянию на 09:00 воскресенья, 9 ноября, украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 34 вражеских дрона на севере и востоке страны.

Черниговская область снова оказалась под интенсивным российским огнем. За минувшие сутки регион подвергся 44 обстрелам, в результате которых зафиксировано 73 взрыва.

Кроме того, утром российская армия дронами атаковала южную часть Одесской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Война России против Украины Оккупанты
Новости
Анджелина Джоли впервые рассказала о своем визите в Украину
Анджелина Джоли впервые рассказала о своем визите в Украину
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины