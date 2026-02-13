Свет будут выключать всем: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 14 февраля

В субботу, 14 февраля, графики почасовых отключений света будут действовать во всех областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.
В "Укрэнерго" в очередной раз сообщили, что причиной действия графиков отключений электроэнергии являются последствия вражеских комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Кроме того, всех украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она будет появляться по графику.
Напомним, сегодня ночью армия РФ нанесла новый комбинированный удар по нескольким регионам Украины. Главной целью россиян была энергетика. В Киеве снова тысячи домов остались без света и тепла.
Кроме того, оккупанты ударили по одному из энергообъектов в Одессе. Есть перебои с электро и водоснабжением.
Ранее, в ночь на 10 февраля российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области - поврежден объект критической инфраструктуры.
Также в ночь на 7 февраля, оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине, применив стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Под ударами оказались разные регионы страны, однако основной целью стали западные области.
По данным правительства, были повреждены подстанции и воздушные линии напряжением 750 кВ и 330 кВ - ключевые элементы энергосети, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.
В ДТЭК сообщали, что из-за дефицита электроэнергии в Киеве свет подавали только на 1,5-2 часа в сутки, однако утром 8 февраля ситуацию удалось стабилизировать, и город вернулся к временным графикам отключений.
Президент Владимир Зеленский также отмечал, что не во всех областях проблемы с электроснабжением решаются оперативно, и анонсировал соответствующие выводы по этой ситуации.