Свет будут выключать всем: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 14 февраля

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, сегодня ночью армия РФ нанесла новый комбинированный удар по нескольким регионам Украины. Главной целью россиян была энергетика. В Киеве снова тысячи домов остались без света и тепла.

Кроме того, оккупанты ударили по одному из энергообъектов в Одессе. Есть перебои с электро и водоснабжением.

Ранее, в ночь на 10 февраля российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области - поврежден объект критической инфраструктуры.

Также в ночь на 7 февраля, оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине, применив стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Под ударами оказались разные регионы страны, однако основной целью стали западные области.

По данным правительства, были повреждены подстанции и воздушные линии напряжением 750 кВ и 330 кВ - ключевые элементы энергосети, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.

В ДТЭК сообщали, что из-за дефицита электроэнергии в Киеве свет подавали только на 1,5-2 часа в сутки, однако утром 8 февраля ситуацию удалось стабилизировать, и город вернулся к временным графикам отключений.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что не во всех областях проблемы с электроснабжением решаются оперативно, и анонсировал соответствующие выводы по этой ситуации.