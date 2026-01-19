ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ ночью повредила пять энергообъектов на Черниговщине: обесточены десятки тысяч людей

Украина, Понедельник 19 января 2026 11:00
UA EN RU
РФ ночью повредила пять энергообъектов на Черниговщине: обесточены десятки тысяч людей Иллюстративное фото: РФ ночью повредила пять энергообъектов на Черниговщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на понедельник, 19 января, российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области. В результате атаки повреждены пять ключевых энергообъектов, без электроснабжения остались десятки тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

"В течение ночи россияне повредили аж 5 важных энергообъектов в Черниговской области. Обесточены десятки тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением, однако из-за ситуации с безопасностью этот процесс может затянуться", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что ремонтные бригады работают в сложных условиях и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

В "Укрэнерго" подтвердили удары по нескольким регионам

В "Укрэнерго" уточнили, что за прошедшие сутки враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу в нескольких регионах Украины.

По состоянию на утро обесточенные потребители зафиксированы в:

  • Черниговской области;
  • Одесской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области.

Аварийно-восстановительные работы начаты везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Аварийные отключения и ограничения потребления

Из-за повреждения энергообъектов и общей сложной ситуации в энергосистеме в части областей применяются аварийные обесточивания. Ранее обнародованные графики почасовых отключений в таких регионах временно не действуют.

В "Укрэнерго" отмечают, что аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации. Украинцев призывают следить за официальными сообщениями своих облэнерго.

Обстрелы Черниговщины

В ночь на 5 января российские войска осуществили комбинированный удар по Чернигову, в результате чего получила значительные повреждения гражданская инфраструктура города.

Также напомним, что 12 января во время обстрела Новгород-Северского района Черниговской области был поражен важный объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого в общинах района возникли перебои с электроснабжением.

Кроме того, накануне в Черниговской области в результате очередной атаки российских оккупантов снова пострадал энергообъект, что привело к обесточиванию ряда населенных пунктов региона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света Война в Украине Атака дронов Черниговская область
Новости
Минуснули свыше тысячи человек: Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях армии РФ на 19 января
Минуснули свыше тысячи человек: Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях армии РФ на 19 января
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа