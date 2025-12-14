Свет будут отключать не во всех областях: графики на 15 декабря от "Укрэнерго"

В Украине 15 декабря продолжат действовать графики отключения света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности. Отключения обещают не во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Отмечается, что графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут применяться в большинстве регионов Украины в течение всех суток. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В "Укрэнерго" указали, что причины ограничений - последствия атак России на украинскую энергетику. При этом снова не публикуется количество одновременно задействованных в отключениях очередей.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.