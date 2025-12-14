ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Свет будут отключать не во всех областях: графики на 15 декабря от "Укрэнерго"

Украина, Воскресенье 14 декабря 2025 19:13
UA EN RU
Свет будут отключать не во всех областях: графики на 15 декабря от "Укрэнерго" Иллюстративное фото: отключение 15 декабря обещают не для всех регионов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине 15 декабря продолжат действовать графики отключения света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности. Отключения обещают не во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Отмечается, что графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут применяться в большинстве регионов Украины в течение всех суток. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В "Укрэнерго" указали, что причины ограничений - последствия атак России на украинскую энергетику. При этом снова не публикуется количество одновременно задействованных в отключениях очередей.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине: что известно

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, сейчас по всей Украине действуют три очереди графиков почасовых отключений света. Такая ситуация будет сохраняться очень длительное время. Правительство работает над сокращением графиков: сокращать продолжительность отключений планируют за счет сокращения количество объектов критической инфраструктуры.

При этом оккупанты продолжают совершать террористические акты против энергетики. В ночь на 13 декабря россияне нанесли ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах Украины.

Под атакой оказались энергообъекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях. Из-за теракта РФ без света остались потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Восстановление энергетики ведется, но сроки завершения работ неизвестны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света Отключения света
Новости
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе