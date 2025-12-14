Світло відключатимуть не в усіх областях: графіки на 15 грудня від "Укренерго"
В Україні 15 грудня продовжать діяти графіки відключення світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості. Відключення обіцяють не в усіх регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
Зазначається, що графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів будуть застосовуватися у більшості регіонів України протягом усієї доби. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
В "Укренерго" вказали, що причини обмежень - наслідки атак Росії на українську енергетику. При цьому знову не публікується кількість одночасно задіяних у відключеннях черг.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.
Відключення світла в Україні: що відомо
За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, наразі по всій Україні діють три черги графіків погодинних відключень світла. Така ситуація буде зберігатися дуже тривалий час. Уряд працює над скороченням графіків: скорочувати тривалість відключень планують за рахунок скорочення кількість об'єктів критичної інфраструктури.
При цьому окупанти продовжують скоювати терористичні акти проти енергетики. В ніч на 13 грудня росіяни завдали ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в декількох регіонах України.
Під атакою опинилися енергооб'єкти в Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях. Через теракт РФ без світла залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Відновлення енергетики ведеться, але терміни завершення робіт невідомі.