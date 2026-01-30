ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

На Троещине в Киеве супермаркеты начали работать круглосуточно: адреса

Пятница 30 января 2026 15:41
UA EN RU
На Троещине в Киеве супермаркеты начали работать круглосуточно: адреса Фото: В Киеве часть супермаркетов будет работать круглосуточно (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Деснянском районе Киева ряд супермаркетов перешел на круглосуточный режим работы и фактически выполняет функции пунктов несокрушимости.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Деснянскую районную государственную администрацию.

Как отмечают в РГА, в магазинах жители могут не только приобрести продукты, но и отдохнуть, согреться и подзарядить мобильные устройства. Часть супермаркетов работает на генераторах и обеспечивает стабильную температуру даже во время отключений электроэнергии.

Какие супермаркеты работают круглосуточно

Сильпо:

  • ул. Николая Закревского, 61/2;
  • ул. Оноре де Бальзака, 91/29а.

В магазинах доступны посадочные места для 20-30 человек, столы для работы, подзарядка гаджетов (220 В), бесплатные чай, сахар, лимон и кипяток, микроволновая печь, где можно подогреть еду. Подвальные помещения могут использоваться как простейшие укрытия. В ночное время продажа алкоголя и табака ограничена.

NOVUS на проспекте Красной Калины, 85. Магазин работает круглосуточно, постоянно открыта одна касса, доступны аппараты с чаем и кофе, дополнительные посадочные места и подзарядка гаджетов.

VARUS на ул. Красной Калины, 44а. В супермаркете обеспечена круглосуточная продажа продуктов, чай и кофе, посадочные места и возможность зарядить телефоны.

АТБ:

  • пр-т Лесной, 4;
  • ул. Каштановая, 7;
  • пр-т Красной Калины, 60/10;
  • пр-т Красной Калины, 89б;
  • ул. Оноре де Бальзака, 62;
  • ул. Николая Лаврухина, 9.

В магазинах доступна круглосуточная продажа продуктов, напитки, а также подзарядка гаджетов.

Напомним, накануне Минэкономики обратилось к торговым сетям с просьбой организовать круглосуточную работу продуктовых супермаркетов в Деснянском районе Киева, чтобы обеспечить жителей продуктами, теплом и возможностью подзарядить гаджеты во время отключений света.

Кроме того, ТРЦ SkyMall и "Район" уже функционируют как пункты обогрева. В то же время прорабатывается вопрос их перехода на круглосуточный режим работы, однако для этого необходимо отдельное решение правительства по обеспечению охраны и энергоснабжения. Больше о ситуации на Троещине - в интервью главы Деснянской РГА Максима Бахматова для РБК-Украина.

Супермаркеты Магазины Пункт незламності Киев Троещина
