Дополнительные пункты обогрева открыли на левом берегу Киева: где найти ближайший (адреса)
На левом берегу Киева начали работу дополнительные опорные пункты обогрева, обустроенные на базе школ. Находиться в них можно и днем, и ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского главы Виталия Кличко в Facebook.
Сколько домов без тепла на левом берегу
Согласно информации главы города (по состоянию на 13:18 вторника, 3 февраля), в результате массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы без тепла остаются более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах.
"Объект инфраструктуры, который обеспечивает теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления", - поделился Кличко.
Он сообщил также, что город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления.
Где найти дополнительные пункты обогрева: адреса
Мэр Киева рассказал, что дополнительных пунктов (которые подключают к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью):
- в Днепровском районе - сейчас четыре;
- в Дарницком районе - пять;
Найти их можно по следующим адресам:
- ул. Хорольская, 19 - Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №42;
- ул. Тычины, 22-Б - Средняя общеобразовательная школа №81;
- просп. Мира, 11 - Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №146;
- ул. Алматинская, 113 - Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №11;
- ул. Александра Кошица, 8 - Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней №296 с углубленным изучением иностранного языка;
- ул. Михаила Драгоманова, 27-А - Гимназия №315 с углубленным изучением иностранных языков;
- ул. Ялтинская, 13 - Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней с углубленным изучением украинского языка и литературы №127;
- ул. Ревуцкого, 13-А - Гимназия №290;
- ул. Тростянецкая, 19 - Специализированная общеобразовательная школа №291 с углубленным изучением иностранного языка.
Дополнительные опорные пункты в учебных заведениях (инфографика: kyivcity.gov.ua)
"Также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях), и 27 пунктов - в Днепровском районе (тоже на 20 локациях)", - рассказал Кличко.
Публикация Кличко (скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Как найти все пункты обогрева в Киеве
В целом найти онлайн ближайший пункт обогрева в Киеве можно по-разному:
- по соответствующей ссылке;
- на Google-карте;
- в городском приложении "Київ Цифровий";
- через портал "Дія";
- в мобильном приложении "Дія".
Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, РФ осуществила прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.
Под обстрелами оказались различные регионы, а также город Киев.
Впоследствии в ДТЭК сообщили, что ночная атака РФ нанесла сильнейший удар по энергетике Украины с начала года, и объяснили, что происходит со светом в разных областях и столице.
