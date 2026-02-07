ua en ru
Сервис Uklon заработал круглосуточно уже в 26 городах: полный перечень и условия поездок

Суббота 07 февраля 2026 07:30
UA EN RU
Сервис Uklon заработал круглосуточно уже в 26 городах: полный перечень и условия поездок Uklon заработал круглосуточно еще в семи городах Украины (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 7 февраля, приложения онлайн-сервиса Uklon заработали круглосуточно еще в семи городах Украины. Однако вызвать такси ночью можно только при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы продуктовой сервисной IT-компании.

Читайте также: Водителей в Украине обяжут работать по европейским стандартам: что и когда изменится

Главное:

  • Uklon расширил работу сервиса в ответ на энергетический кризис в Украине.
  • Круглосуточный режим работы запустили еще в семи разных городах.
  • Общий список городов, где сервис доступен 24/7, увеличился до 26 населенных пунктов.
  • Наличие пропусков остается обязательным во время комендантского часа (кроме Киева и Ужгорода).

В каких еще городах Uklon заработал круглосуточно

Гражданам рассказали, что с 00:00 7 февраля 2026 года приложения Uklon заработали круглосуточно еще в семи городах Украины:

  • Днепр;
  • Запорожье;
  • Кривой Рог;
  • Николаев;
  • Сумы;
  • Харьков;
  • Чернигов.

Сервис Uklon заработал круглосуточно уже в 26 городах: полный перечень и условия поездокПриложения Uklon запустили в круглосуточную работу еще в семи городах (инфографика: uklon.com.ua)

Уточняется, что компания расширяет работу сервиса в ответ на постановление правительства и публичный призыв президента Украины по поддержке граждан в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике.

Руководитель направления GR в Uklon Николай Сорока сообщил, что компания продолжает масштабировать решение о круглосуточной работе, ведь видит в этом реальный запрос на поддержку жизнедеятельности городов.

Кто и при каких условиях может воспользоваться сервисом ночью

В компании напомнили, что отныне сервис Uklon доступен в режиме 24/7 уже в 26 городах Украины, и теперь больше людей могут:

  • либо доехать до пунктов несокрушимости, обогрева или подзарядки;
  • либо доставить продукты для себя или близких, когда это необходимо.

"В условиях энергетических вызовов мобильность становится базовой потребностью - возможностью вовремя добраться до тепла, связи или медицинской помощи в любое время суток", - подчеркнул Сорока.

Он также поблагодарил водителей-партнеров, которые "поддерживают жизнедеятельность своих городов в сложные времена".

Уточняется, что по состоянию на февраль 2026 года, для работы во время комендантского часа необходимо иметь пропуска - во всех городах, кроме Киева и Ужгорода.

"В Киеве пропуска не нужны при условии поездок в пункты несокрушимости или обогрева. Однако условия могут меняться по решению местных областных военных администраций", - напомнили в компании.

Отмечается, что водители-партнеры сервиса, которые имеют пропуска, могут:

  • выполнять заказы;
  • помогать пассажирам добираться до пунктов несокрушимости и обогрева, медицинских учреждений и вокзалов.

В каких городах Uklon работает 24/7: полный перечень

Полный перечень городов (26 населенных пунктов), где сервис Uklon работает теперь непрерывно (24/7), является следующим:

  • север и центр - Белая Церковь, Винница, Житомир, Киев, Кропивницкий, Полтава, Сумы, Черкассы, Чернигов, Кременчуг;
  • восток - Днепр, Запорожье, Каменское, Кривой Рог, Харьков;
  • юг - Николаев, Одесса;
  • запад - Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Львов, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород.

В завершение гражданам напомнили, что Uklon имеет успешный опыт запуска и работы во время комендантского часа во Львове, где работает круглосуточно уже 1,5 года.

Также с января приложения доступны круглосуточно уже в 19 городах, в том числе и в Киеве.

"Uklon всегда открыт к сотрудничеству с местными властями для оказания необходимой поддержки жителям и ожидает поддержку работы сервиса со стороны местных властей", - подытожили в компании.

Напомним, 16 января 2026 года Кабинет министров Украины утвердил новые правила, согласно которым в городах и громадах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.

При этом торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки (и не только) - которые числятся как пункты несокрушимости - могут работать круглосуточно.

Читайте также о ЧП в энергетике - какие ограничения сняты и что изменилось для украинцев.

