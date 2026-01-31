"Новая почта" 24/7: в Киеве десять отделений перешли на круглосуточный режим (адреса)
Украинская логистическая компания "Новая почта" с 31 января перевела десять отделений в Киеве на режим работы 24/7. Они будут функционировать не только для обслуживания клиентов, но и как пункты несокрушимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети компании.
Какие отделения работают круглосуточно
По информации компании, круглосуточный режим введен в отделениях на обоих берегах Киева.
Правый берег:
- №310 - ул. Бакинская, 30
- №308 - ул. Нижний Вал, 7-9
- №543 - ул. Крещатик, 16-А
- №58 - ул. Алексея Тихого, 49
- №243 - просп. Воздушных Сил, 3-А
- №88 - ул. Якуба Коласа, 15
- №163 - ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 5
Левый берег:
- №19 - ул. Радужная, 25-Б
- №52 - просп. Николая Бажана, 3
- №184 - бульв. Верховной Рады, 14-Б
Какие услуги доступны в пунктах несокрушимости
В каждом из этих отделений киевляне смогут круглосуточно:
- отправлять и получать посылки;
- согреться и воспользоваться помещением как пунктом обогрева;
- подзарядить гаджеты;
- подключиться к Wi-Fi;
- выпить чай или кофе;
- сделать медицинские процедуры, требующие электроэнергии (в частности с небулайзером);
- снять наличные без комиссии.
В компании отметили, что решение приняли для поддержки жителей столицы в условиях возможных перебоев с электроснабжением.
Ранее мы писали, что министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обратилось к торговым сетям с просьбой организовать круглосуточную работу продуктовых супермаркетов в Деснянском районе Киева.
РБК-Украина также писало, что отделения "Новой почты" по всей Украине во время отключений света готовы помогать людям.