"Новая почта" 24/7: в Киеве десять отделений перешли на круглосуточный режим (адреса)

Иллюстративное фото: "Новая почта" перевела часть отделений в Киеве в круглосуточный режим (GettyImages)

Украинская логистическая компания "Новая почта" с 31 января перевела десять отделений в Киеве на режим работы 24/7. Они будут функционировать не только для обслуживания клиентов, но и как пункты несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети компании.