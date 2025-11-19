RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Свет по графику: как действуют почасовые отключения в Украине

Иллюстративное фото: в Украине действуют почасовые отключения (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Ночью и утром 19 ноября Россия нанесла массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас действуют почасовые графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго" было повреждено оборудование и обесточены потребители зафиксированы в нескольких областях. В ряде регионов пришлось применять аварийные отключения.

Сейчас аварийные обесточивания отменены.

"В областях, где утром применялись аварийные обесточивания, сейчас действуют графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - сказано в сообщении.

"Укрэнерго" также сообщает, что потребление электроэнергии растет: по состоянию на 6:30 утра оно было на 4,7% выше, чем сутками ранее. Причина - существенное похолодание по всей стране. Вчерашний утренний максимум потребления превысил показатель предыдущего дня на 2,2%.

Обстрел 19 ноября

Ночью Россия нанесла по Украине комбинированный удар, использовав ударные дроны, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другие ракетные системы. В ответ на массированную атаку Польша подняла в небо союзную авиацию. По данным военных, в воздух были подняты истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

Параллельно РФ осуществила интенсивный обстрел Харькова дронами-камикадзе "Герань-2". В результате ударов ранения получили по меньшей мере 36 человек, среди которых двое детей.

 

По данным Воздушных сил, российские войска ночью запустили по территории Украины почти 50 ракет и 476 дронов различных типов.

По последним данным, в Тернополе вражеская ракета попала в многоэтажный дом: погибли десять человек, еще более 30 получили ранения.

Подробно о том, что сейчас известно об очередном обстреле россиян - читайте в материале РБК-Украина.

