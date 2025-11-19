Світло по графіку: як діють погодинні відключення в Україні

За даними "Укренерго" було пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі зафіксовані у кількох областях. У низці регіонів довелося застосовувати аварійні відключення.

Наразі аварійні знеструмлення скасовані.

"В областях, де вранці застосовувались аварійні знеструмлення, зараз діють графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - сказано у повідомленні.

"Укренерго" також повідомляє, що споживання електроенергії зростає: станом на 6:30 ранку воно було на 4,7% вищим, ніж добою раніше. Причина - суттєве похолодання по всій країні. Вчорашній ранковий максимум споживання перевищив показник попереднього дня на 2,2%.

Обстріл 19 листопада

Уночі Росія завдала по Україні комбінованого удару, використавши ударні дрони, гіперзвукові ракети "Кинджал" та інші ракетні системи. У відповідь на масовану атаку Польща підняла в небо союзну авіацію. За даними військових, у повітря були підняті винищувачі та літак дальнього радіолокаційного виявлення.

Паралельно РФ здійснила інтенсивний обстріл Харкова дронами-камікадзе "Герань-2". Унаслідок ударів поранення отримали щонайменше 36 людей, серед яких двоє дітей.