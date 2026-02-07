Свет будет 2 часа: киевлян предупредили о "тяжелых днях"

Ближайшие дни для Киева будут чрезвычайно тяжелыми. Жители столицы уже прямо сейчас получают подачу электроэнергии только до 2 часов в сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины.
В Минэнерго проинформировали, что сегодня состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области. В частности, после последнего массированного обстрела РФ ситуация в энергосистеме остается крайне сложной.
Сегодня враг атаковал энергообъекты в ряде областей, и из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Поэтому сейчас в большинстве до сих пор аварийные отключения света. На всех объектах продолжаются восстановительные работы.
Кроме того, у киевлян пока свет всего два часа.
"Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми. Сейчас жители столицы получают электроэнергию только на короткий промежуток времени - на полтора-два часа", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что энергетики делают все возможное для балансировки системы. Также в столице разворачивают дополнительные опорные пункты несокрушимости в одном районе.
Компания ДТЭК проинформировала, что в результате ночной атаки РФ были повреждены две их теплоэлектростанции и ключевые высоковольтные подстанции.
Также там подтвердили информацию о вынужденно разгруженных АЭС и добавили, что Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии.
"Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют. Самое сложное - в Киеве. Из-за длительных ударов по инфраструктуре свет сейчас есть полтора-два часа в сутки. Впереди сложные дни", - резюмировали в компании.
Напомним, в ночь на 7 февраля россияне запустили по Украине 408 дронов и 39 ракет различных типов, среди которых были ракеты "Циркон", Х-101 и "Калибр".
Утром в Воздушных силах ВСУ отчитались, что силы ПВО сбили и подавили 406 целей, а именно - 24 ракеты и 382 беспилотника.
При этом было зафиксировано попадание 13 ракет и 21 дрона на 19 локациях, и еще на трех упали области БпЛА. Основными направлениями удара стали западные регионы, а именно Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая области.
Согласно данным Кабмина, под удар попали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.
Причем несколько часов назад мэр Бурштына Василий Андриешин рассказал, что Бурштынская теплоэлектростанция после ударов остановила работу. В результате российского обстрела объект получил серьезные повреждения.
