RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Свет будет 2 часа: киевлян предупредили о "тяжелых днях"

Фото: киевляне будут со светом всего несколько часов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Ближайшие дни для Киева будут чрезвычайно тяжелыми. Жители столицы уже прямо сейчас получают подачу электроэнергии только до 2 часов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины.

Читайте также: Россияне изменили логику ударов по энергетике Украины: эксперты объяснили цель врага

В Минэнерго проинформировали, что сегодня состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области. В частности, после последнего массированного обстрела РФ ситуация в энергосистеме остается крайне сложной.

Сегодня враг атаковал энергообъекты в ряде областей, и из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Поэтому сейчас в большинстве до сих пор аварийные отключения света. На всех объектах продолжаются восстановительные работы.

Кроме того, у киевлян пока свет всего два часа.

"Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми. Сейчас жители столицы получают электроэнергию только на короткий промежуток времени - на полтора-два часа", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что энергетики делают все возможное для балансировки системы. Также в столице разворачивают дополнительные опорные пункты несокрушимости в одном районе.

Что говорят в ДТЭК

Компания ДТЭК проинформировала, что в результате ночной атаки РФ были повреждены две их теплоэлектростанции и ключевые высоковольтные подстанции.

Также там подтвердили информацию о вынужденно разгруженных АЭС и добавили, что Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии.

"Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют. Самое сложное - в Киеве. Из-за длительных ударов по инфраструктуре свет сейчас есть полтора-два часа в сутки. Впереди сложные дни", - резюмировали в компании.

Масштабный обстрел Украины

Напомним, в ночь на 7 февраля россияне запустили по Украине 408 дронов и 39 ракет различных типов, среди которых были ракеты "Циркон", Х-101 и "Калибр".

Утром в Воздушных силах ВСУ отчитались, что силы ПВО сбили и подавили 406 целей, а именно - 24 ракеты и 382 беспилотника.

При этом было зафиксировано попадание 13 ракет и 21 дрона на 19 локациях, и еще на трех упали области БпЛА. Основными направлениями удара стали западные регионы, а именно Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая области.

Согласно данным Кабмина, под удар попали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.

Причем несколько часов назад мэр Бурштына Василий Андриешин рассказал, что Бурштынская теплоэлектростанция после ударов остановила работу. В результате российского обстрела объект получил серьезные повреждения.

Детально о последствиях ночного обстрела Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеОтключения светаБлэкаутЭнергетики