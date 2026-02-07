Світло буде 2 години: киян попередили про "важкі дні"

У Міненерго поінформували, що сьогодні відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києва та області. Зокрема, після останнього масованого обстрілу РФ ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною.

Сьогодні ворог атакував енергоб'єкти у низці областей, і через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС. Тож наразі у більшості досі аварійні відключення світла. На всіх об'єктах тривають відновлювальні роботи.

Окрім того, у киян наразі світло всього дві години.

"Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими. Наразі мешканці столиці отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу - на півтори-дві години", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що енергетики роблять все можливе для балансування системи. Також у столиці розгортають додаткові опорні пункти незламності у одному районі.

Що кажуть у ДТЕК

Компанія ДТЕК поінформувала, що внаслідок нічної атаки РФ були пошкоджені дві їхні теплоелектростанції і ключові високовольтні підстанції.

Також там підтвердили інформацію про вимушено розвантажені АЕС та додали, що Україна втратила значну частину доступної електроенергії.

"Система працює з максимальними обмеженнями. Звичні графіки не діють. Найскладніше - у Києві. Через тривалі удари по інфраструктурі світло зараз є півтори-дві години на добу. Попереду складні дні", - резюмували у компанії.