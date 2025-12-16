Вся Донецкая область - без света, в Харькове - аварийные отключения: последствия ударов по энергетике
В Харькове и области введены аварийные отключения электроэнергии. Подконтрольная Украине часть Донецкой области после атак РФ - в полном блэкауте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Как отметили в компании, для Харькова и области предварительно обнародованные графики обесточиваний пока не действуют и будут восстановлены только после стабилизации ситуации.
Также там отметили, что ночью российские войска атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате ударов на утро полностью обесточены потребители на подконтрольной территории Донецкой области, где уже начались аварийно-восстановительные работы. Также зафиксированы новые обесточивания в Днепропетровской и Николаевской областях.
Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для населения. Время отключений по конкретному адресу потребителям советуют уточнять на официальных страницах облэнерго.
В "Укрэнерго" отмечают, что потребление электроэнергии пока соответствует сезонным показателям, однако в регионах с почасовыми отключениями сохраняется необходимость экономного использования света. Украинцев просят ограничить пользование мощными электроприборами и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы.
Ситуация с энергетикой
Напомним, недавно премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство работает над уменьшением объемов ограничений. Как сообщало РБК-Украина, сокращение продолжительности отключений планировали достичь за счет уменьшения количества объектов критической инфраструктуры, которые подпадают под защиту от ограничений.
Также стоит отметить, что в ночь на 13 декабря РФ осуществила ракетно-пушечную атаку по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах страны. По данным Минэнерго, под удар попали энергообъекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.
Ранее РБК-Украина также объясняло со ссылкой на ДТЭК разницу между блэкаутом и экстренными отключениями света. В частности, экстренные отключения являются контролируемой мерой и не свидетельствуют о полном коллапсе энергосистемы, тогда как блэкаут означает ее полный распад с длительным периодом восстановления.
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Россияне постоянно наносят удары по энергетическим объектам, которые там расположены.