Главная » Бизнес » Энергетика

Вся Донецкая область - без света, в Харькове - аварийные отключения: последствия ударов по энергетике

Украина, Вторник 16 декабря 2025 11:38
UA EN RU
Вся Донецкая область - без света, в Харькове - аварийные отключения: последствия ударов по энергетике Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Харькове и области введены аварийные отключения электроэнергии. Подконтрольная Украине часть Донецкой области после атак РФ - в полном блэкауте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отметили в компании, для Харькова и области предварительно обнародованные графики обесточиваний пока не действуют и будут восстановлены только после стабилизации ситуации.

Также там отметили, что ночью российские войска атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате ударов на утро полностью обесточены потребители на подконтрольной территории Донецкой области, где уже начались аварийно-восстановительные работы. Также зафиксированы новые обесточивания в Днепропетровской и Николаевской областях.

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для населения. Время отключений по конкретному адресу потребителям советуют уточнять на официальных страницах облэнерго.

В "Укрэнерго" отмечают, что потребление электроэнергии пока соответствует сезонным показателям, однако в регионах с почасовыми отключениями сохраняется необходимость экономного использования света. Украинцев просят ограничить пользование мощными электроприборами и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы.

Ситуация с энергетикой

Напомним, недавно премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство работает над уменьшением объемов ограничений. Как сообщало РБК-Украина, сокращение продолжительности отключений планировали достичь за счет уменьшения количества объектов критической инфраструктуры, которые подпадают под защиту от ограничений.

Также стоит отметить, что в ночь на 13 декабря РФ осуществила ракетно-пушечную атаку по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах страны. По данным Минэнерго, под удар попали энергообъекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

Ранее РБК-Украина также объясняло со ссылкой на ДТЭК разницу между блэкаутом и экстренными отключениями света. В частности, экстренные отключения являются контролируемой мерой и не свидетельствуют о полном коллапсе энергосистемы, тогда как блэкаут означает ее полный распад с длительным периодом восстановления.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Россияне постоянно наносят удары по энергетическим объектам, которые там расположены.

