Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график

Из-за очередных ударов России по энергетике многим украинцам приходится жить по графикам отключений. Без света остаются районы Киева и ряд областей страны.

РБК-Украина в материале рассказывает, где сегодня выключают свет, как долго и где посмотреть свой график.

На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00. Ограничивать мощности будут и для промышленности и бизнеса.

Киев

График отключений разбит на 30-минутные интервалы. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

График отключения света на сегодня в столице:

Подгруппа 1.1 отключения:

с 07:00 до 12:00

с 17:30 до 22:00

Подгруппа 1.2 отключение:

с 07:00 до 12:00

с 17:30 до 22:00

Подгруппа 2.1 отключение:

с 07:00 до 12:00

с 17:30 до 22:00

Подгруппа 2.2 отключение:

с 07:00 до 12:00

с 17:30 до 23:00

Подгруппа 3.1 отключение:

с 11:00 до 15:00

с 21:00 до 23:00

Подгруппа 3.2 отключение:

с 21:00 до 23:00

Подгруппа 4.1 отключение:

с 09:00 до 15:00

с 21:00 до 23:00

Подгруппа 4.2 отключение:

с 11:00 до 15:00

с 21:00 до 23:00

Подгруппа 5.1 отключение:

с 14:00 до 18:30

Подгруппа 5.2 отключение:

с 14:00 до 18:30

Подгруппа 6.1 отключение:

с 14:00 до 18:30

Подгруппа 6.2 отключение:

с 15:00 до 21:30

Итак, максимум около 9,5 часа без электроэнергии в сутки (в некоторых очередях, например 1.1 или 2.1).

Жители столицы могут посмотреть график почасовых отключений света в частности через сервисы YASNO или ДТЭК.

Киевская область

1 очередь

1.1 очередь - свет отсутствует:

с 09:00 до 11:00

с 17:00 до 21:00

1.2 очередь - свет отсутствует:

с 09:00 до 11:00

с 17:00 до 22:00

2 очередь

2.1 очередь - свет отсутствует:

с 07:00 до 10:30

с 17:00 до 21:00

2.2 очередь - свет отсутствует:

с 07:00 до 10:30

с 17:00 до 21:00

3 очередь

3.1 очередь - свет отсутствует:

с 10:00 до 14:00

с 20:30 до 23:00

3.2 очередь - свет отсутствует:

с 10:00 до 14:00

с 20:30 до 23:00

4 очередь

4.1 очередь - свет отсутствует:

с 10:00 до 14:00

с 20:30 до 23:00

4.2 очередь - свет отсутствует:

с 13:30 до 17:30

с 20:30 до 23:00

5 очередь

5.1 очередь - свет отсутствует:

с 13:30 до 17:30

5.2 очередь - свет отсутствует:

с 07:00 до 09:00

с 13:30 до 17:30

6 очередь

6.1 очередь - свет отсутствует:

с 07:00 до 10:30

с 15:00 до 17:30

6.2 очередь - свет отсутствует:

с 18:00 до 21:00

Дольше всего без света в этот день - 7,5 часов в сутки (очереди 2.1 и 2.2).

Сумская область

На Сумщине узнать графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

График почасовых отключений:

1 очередь

1.1 очередь - свет будет отсутствовать:

с 10:30 до 13:00

1.2 очередь - свет будет отсутствовать:

с 21:00 до 23:00

2 очередь

2.1 очередь - свет будет отсутствовать:

с 10:30 до 13:00

с 21:00 до 23:00

2.2 очередь - свет будет отсутствовать:

с 10:30 до 13:00

с 21:00 до 23:00

3 очередь

3.1 очередь - свет будет отсутствовать:

с 14:00 до 16:30

3.2 очередь - без отключений:

4 очередь

4.1 очередь - свет будет отсутствовать:

с 14:00 до 16:30

4.2 очередь - свет будет отсутствовать:

с 14:00 до 16:30

5 очередь

5.1 очередь - свет будет отсутствовать:

с 07:00 до 09:30

с 17:30 до 20:00

5.2 очередь - свет будет отсутствовать:

с 07:00 до 09:30

6 очередь

6.1 очередь - свет будет отсутствовать:

с 17:30 до 20:00

6.2 очередь - свет будет отсутствовать:

с 07:00 до 09:30

с 17:30 до 20:00

Максимальная продолжительность отключений за сутки на Сумщине - около 4,5 - 5 часов (очереди 2.1, 2.2, 5.1, 6.2).

Черниговская область

На Черниговщине графики действуют в объеме 6 очередей, каждая из которых имеет две подочереди. Больше всего без света за сутки будет очередь 1:

Очередь 1: около 11,5 часа без электроэнергии

Очередь 2: около 8 часов

Очередь 3: около 8 часов

Очередь 4: около 7 часов

Очередь 5: около 6,5 часов

Очередь 6: около 6 часов

Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Харьковская область

Похожий принцип с Черниговщиной действует и на Харьковщине. Там тоже график распределен на 6 очередей, каждая из которых имеет по 2 подочереди.

Чтобы понять, есть ли ваша улица/населенный пункт среди отключений, жители Харьковщины сначала должны открыть файл с названиями улиц и населенных пунктов, найти свою улицу или населенный пункт и узнать свою очередь очереди. Например, если вы проживаете в Солоницевке, ваша очередь 3.1.

Откройте сам график и найдите в нем красную область на нужное время.

Наибольший период отсутствия электроснабжения за сутки будет иметь 2 подочередь в первой очереди. Она имеет самое высокое количество отключений - примерно 6-6,5 часов без электроэнергии в сутки.

Перечень адресов по очередям - в сообщении по ссылке. Как понять, когда будет отключение, согласно ГПВ - читайте здесь.

Полтавская область

На Полтавщине график составлен также в 6 очередей, каждая из которых имеет 2 подочереди. Больше всего за сутки без света будут потребители в 5-й очереди, и во второй подочереди 6-й очереди. Максимум за сутки без света - 6 часов.

Также в связи с введением графиков почасового отключения по электроэнергии, в городе отсутствует движение троллейбусов на микрорайоны Подол и Леваду.

Ознакомиться с графиком на Полтавщине можно по ссылке. Перечень адресов здесь.

Житомирская область

На Житомирщине применение графиков почасовых отключений (ГПВ) можно ознакомиться на сайте облэнерго по ссылке.

В регионе действуют отключения в рамках 6 очередей (по 2 подочереди в каждой).

Больше всего без света будет подочередь 5.1 с 05:30 до 07:30, затем с 17:00 до 19:30, то есть 4 часа.

А также подчередь 5.2. Без света с 13:30 до 16:30 и с 19:00 до 21:00, то есть около 5 часов. При этом подчередь 3.2 вообще без отключений света.

Днепропетровская область

Для потребителей Днепропетровщины графики почасовых отключений выглядят следующим образом:

1.1 очередь: с 09:30 до 13:00.

1.2 очередь: с 20:00 до 23:00.

2.1 очередь: с 09:30 до 13:00; с 20:00 до 23:00.

2.2 очередь: с 09:30 до 13:00; с 20:00 до 23:00.

3.1 очередь: с 13:00 до 16:30.

3.2 очередь: не будет отключаться.

4.1 очередь: с 13:00 до 16:30.

4.2 очередь: с 13:00 до 16:30.

5.1 очередь: с 07:00 до 09:30; с 16:30 до 20:00.

5.2 очередь: с 07:00 до 09:30.

6.1 очередь: с 16:30 до 20:00.

6.2 очередь: с 07:00 до 09:30; с 16:30 до 20:00.

2.1 и 2.2 подочереди - по 6,5 часа в сутки без света. То есть они имеют самое длинное общее время отключений среди всех.

Графики для потребителей Днепропетровщины можно посмотреть здесь.

Кировоградская область

В Кировоградской области график отключения света сегодня введен в Кропивницком и Александрийском районах.

Сейчас он имеет следующий вид:

Очередь 1.1: 09-11, 17-19

Очередь 1.2: 09-11, 17-19

Очередь 2.1: 09-11, 17-19

Очередь 2.2: 11-13, 19-21

Очередь 3.1: 11-13, 19-21

Очередь 3.2: 11-13, 19-21

Очередь 4.1: 13-15, 21-23

Очередь 4.2: 13-15, 21-23

Очередь 5.1: 13-15, 21-23

Очередь 5.2: 07-09, 15-17

Очередь 6.1: 07-09, 15-17

Очередь 6.2: 07-09, 15-17

Все подочереди в регионе имеют равномерный график, в каждой подочереди не более 4 часов отключений в сутки. Изменения публикуются, в том числе на сайте облэнерго. Узнать, к какой очереди принадлежит адрес, жители Кировоградщины могут здесь.

Запорожская область

В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений по 6 очередям (с подочередностью):

1.1: 09:00 - 12:30, 19:30 - 23:00

1.2: 09:00 - 12:30

2.1: 09:00 - 12:30, 19:30 - 23:00

2.2:19:30 - 23:00

3.1: 12:30 - 16:00

3.2: 12:30 - 16:00

4.1: 12:30 - 16:00

4.2: не выключается

5.1: 06:30 - 09:00, 16:00 - 19:30

5.2: 16:00 - 19:30

6.1: 06:30 - 09:00, 16:00 - 19:30

6.2: 06:30 - 09:00

Больше всего без света - подочереди 1.1 и 2.1 - по 7 часов в сутки. Они имеют самые длинные периоды отключения среди всех.

Перечень адресов, которые обесточиваются по очередям (подчередям) ГПВ можно посмотреть на сайте "Запорожьеоблэнерго".

Черкасская область

По Черкасской области применены следующие графики почасовых отключений (ГПВ):

1.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

1.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

2.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

2.2 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

3.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

3.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

4.1 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

4.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

5.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

5.2 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

6.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

Все подочереди в Черкасской области имеют по 4 часа отключения в сутки. То есть график полностью равномерный.

Информацию об очереди и свой график можно узнать на сайте "Черкассыоблэнерго".

Николаевская область

На Николаевщине 24 октября часть потребителей также без света. Это связано ремонтами, техническими обслуживаниями, реконструкциями и модернизациями, сообщили в АО "Николаевоблэнерго". Адреса можно узнать здесь.

Одесская область

Без света остались тысячи людей в Одессе. Отключения плановые для проведения соответствующих работ. Адреса обнародовал городской совет.