Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік

Через чергові удари Росії по енергетиці багатьом українцям доводиться жити за графіками відключень. Без світла залишаються райони Києва та низка областей країни.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, де сьогодні вимикають світло, як довго і де подивитися свій графік.

На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть у більшості областей України з 07:00 до 23:00. Обмежуватимуть потужності і для промисловості та бізнесу.

Київ

Графік відключень розбитий на 30-хвилинні інтервали. Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Графік відключення світла на сьогодні в столиці:

Підгрупа 1.1 відключення:

з 07:00 до 12:00

з 17:30 до 22:00

Підгрупа 1.2 відключення:

з 07:00 до 12:00

з 17:30 до 22:00

Підгрупа 2.1 відключення:

з 07:00 до 12:00

з 17:30 до 22:00

Підгрупа 2.2 відключення:

з 07:00 до 12:00

з 17:30 до 23:00

Підгрупа 3.1 відключення:

з 11:00 до 15:00

з 21:00 до 23:00

Підгрупа 3.2 відключення:

з 21:00 до 23:00

Підгрупа 4.1 відключення:

з 09:00 до 15:00

з 21:00 до 23:00

Підгрупа 4.2 відключення:

з 11:00 до 15:00

з 21:00 до 23:00

Підгрупа 5.1 відключення:

з 14:00 до 18:30

Підгрупа 5.2 відключення:

з 14:00 до 18:30

Підгрупа 6.1 відключення:

з 14:00 до 18:30

Підгрупа 6.2 відключення:

з 15:00 до 21:30

Отже, максимум близько 9,5 годин без електроенергії на добу (у деяких чергах, як-от 1.1 або 2.1).

Жителі столиці можуть переглянути графік погодинних відключень світла зокрема через сервіси YASNO або ДТЕК.

Київська область

1 черга

1.1 черга - світло відсутнє:

з 09:00 до 11:00

з 17:00 до 21:00

1.2 черга - світло відсутнє:

з 09:00 до 11:00

з 17:00 до 22:00

2 черга

2.1 черга - світло відсутнє:

з 07:00 до 10:30

з 17:00 до 21:00

2.2 черга - світло відсутнє:

з 07:00 до 10:30

з 17:00 до 21:00

3 черга

3.1 черга - світло відсутнє:

з 10:00 до 14:00

з 20:30 до 23:00

3.2 черга - світло відсутнє:

з 10:00 до 14:00

з 20:30 до 23:00

4 черга

4.1 черга - світло відсутнє:

з 10:00 до 14:00

з 20:30 до 23:00

4.2 черга - світло відсутнє:

з 13:30 до 17:30

з 20:30 до 23:00

5 черга

5.1 черга - світло відсутнє:

з 13:30 до 17:30

5.2 черга - світло відсутнє:

з 07:00 до 09:00

з 13:30 до 17:30

6 черга

6.1 черга - світло відсутнє:

з 07:00 до 10:30

з 15:00 до 17:30

6.2 черга - світло відсутнє:

з 18:00 до 21:00

Найдовше без світла цього дня - 7,5 годин на добу (черги 2.1 і 2.2).

Сумська область

На Сумщині дізнатися графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Графік погодинних відключень:

1 черга

1.1 черга - світло буде відсутнє:

з 10:30 до 13:00

1.2 черга - світло буде відсутнє:

з 21:00 до 23:00

2 черга

2.1 черга - світло буде відсутнє:

з 10:30 до 13:00

з 21:00 до 23:00

2.2 черга - світло буде відсутнє:

з 10:30 до 13:00

з 21:00 до 23:00

3 черга

3.1 черга - світло буде відсутнє:

з 14:00 до 16:30

3.2 черга - без відключень:

4 черга

4.1 черга - світло буде відсутнє:

з 14:00 до 16:30

4.2 черга - світло буде відсутнє:

з 14:00 до 16:30

5 черга

5.1 черга - світло буде відсутнє:

з 07:00 до 09:30

з 17:30 до 20:00

5.2 черга - світло буде відсутнє:

з 07:00 до 09:30

6 черга

6.1 черга - світло буде відсутнє:

з 17:30 до 20:00

6.2 черга - світло буде відсутнє:

з 07:00 до 09:30

з 17:30 до 20:00

Максимальна тривалість відключень за добу на Сумщині - близько 4,5 - 5 годин (черги 2.1, 2.2, 5.1, 6.2).

Чернігівська область

На Чернігівщині графіки діють в обсязі 6 черг, кожна з яких має дві підчерги. Найбільше без світла за добу буде черга 1:

Черга 1: близько 11,5 години без електроенергії

Черга 2: близько 8 годин

Черга 3: близько 8 годин

Черга 4: близько 7 годин

Черга 5: близько 6,5 годин

Черга 6: близько 6 годин

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Харківська область

Схожий принцип з Чернігівщиною діє і на Харківщині. Там теж графік розподілений на 6 черг, кожна з яких має по 2 підчерги.

Щоб зрозуміти, чи є ваша вулиця/населений пункт серед відключень, жителі Харківщини спочатку мають відкрити файл з назвами вулиць і населених пунктів, знайти свою вулицю чи населений пункт і дізнатися свою чергу черзі. Наприклад, якщо ви проживаєте у Солоницівці, ваша черга 3.1.

Відкрийте сам графік та знайдіть у ньому червону область на потрібний час.

Найбільший період відсутності електропостачання за добу матиме 2 підчерга в першій черзі. Вона має найвищу кількість відключень - приблизно 6-6,5 годин без електроенергії за добу.

Перелік адрес за чергами - у повідомленні за посиланням. Як зрозуміти, коли буде відключення, згідно ГПВ - читайте тут.

Полтавська область

На Полтавщині графік складений також у 6 черг, кожна з яких має 2 підчерги. Найбільше за добу без світла будуть споживачі у 5-й черзі, та у другій підчерзі 6-ї черги. Максимум за добу без світла - 6 годин.

Також у зв'язку з введенням графіків погодинного відключення по електроенергії, у місті відсутній рух тролейбусів на мікрорайони Поділ та Леваду.

Ознайомитися з графіком на Полтавщині можна за посиланням. Перелік адрес тут.

Житомирська область

На Житомирщині застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) можна ознайомитись на сайті обленерго за посиланням.

В регіоні діють відключення в рамках 6 черг (по 2 підчерги в кожній).

Найбільше без світла буде підчерга 5.1 з 05:30 до 07:30, потім з 17:00 до 19:30, тобто 4 години.

А також підчерга 5.2. Без світла з 13:30 до 16:30 і з 19:00 до 21:00, тобто близько 5 годин. При цьому підчерга 3.2 взагалі без відключень світла.

Дніпропетровська область

Для споживачів Дніпропетровщини графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

1.1 черга: з 09:30 до 13:00.

1.2 черга: з 20:00 до 23:00.

2.1 черга: з 09:30 до 13:00; з 20:00 до 23:00.

2.2 черга: з 09:30 до 13:00; з 20:00 до 23:00.

3.1 черга: з 13:00 до 16:30.

3.2 черга: не відключатиметься.

4.1 черга: з 13:00 до 16:30.

4.2 черга: з 13:00 до 16:30.

5.1 черга: з 07:00 до 09:30; з 16:30 до 20:00.

5.2 черга: з 07:00 до 09:30.

6.1 черга: з 16:30 до 20:00.

6.2 черга: з 07:00 до 09:30; з 16:30 до 20:00.

2.1 і 2.2 підчерги - по 6,5 години на добу без світла. Тобто вони мають найдовший загальний час відключень серед усіх.

Графіки для споживачів Дніпропетровщини можна переглянути тут.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області графік відключення світла сьогодні введений у Кропивницькому та Олександрійському районах.

Наразі він має такий вигляд:

Черга 1.1: 09-11, 17-19

Черга 1.2: 09-11, 17-19

Черга 2.1: 09-11, 17-19

Черга 2.2: 11-13, 19-21

Черга 3.1: 11-13, 19-21

Черга 3.2: 11-13, 19-21

Черга 4.1: 13-15, 21-23

Черга 4.2: 13-15, 21-23

Черга 5.1: 13-15, 21-23

Черга 5.2: 07-09, 15-17

Черга 6.1: 07-09, 15-17

Черга 6.2: 07-09, 15-17

Усі підчерги в регіоні мають рівномірний графік, у кожній підчерзі не більше 4 години відключень за добу. Зміни публікуються зокрема на сайті обленерго. Дізнатися, до якої черги належить адреса, жителі Кіровоградщини можуть тут.



Запорізька область

У Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень по 6 чергам (з підчергами):

1.1: 09:00 - 12:30, 19:30 - 23:00

1.2: 09:00 - 12:30

2.1: 09:00 - 12:30, 19:30 - 23:00

2.2:19:30 - 23:00

3.1: 12:30 - 16:00

3.2: 12:30 - 16:00

4.1: 12:30 - 16:00

4.2: не вимикається

5.1: 06:30 - 09:00, 16:00 - 19:30

5.2: 16:00 - 19:30

6.1: 06:30 - 09:00, 16:00 - 19:30

6.2: 06:30 - 09:00

Найбільше без світла - підчерги 1.1 і 2.1 - по 7 годин на добу. Вони мають найдовші періоди відключення серед усіх.

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ можна переглянути на сайті "Запоріжжяобленерго".

Черкаська область

По Черкаській області застосовані наступні графіки погодинних відключень (ГПВ):

1.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

1.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

2.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

2.2 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

3.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

3.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

4.1 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

4.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

5.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

5.2 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

6.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

Усі підчерги на Черкащині мають по 4 години відключення на добу. Тобто графік повністю рівномірний.

Інформацію про чергу і свій графік можна дізнатися на сайті "Черкасиобленерго".

Миколаївська область

На Миколаївщині 24 жовтня частина споживачів також без світла. Це пов'язано ремонтами, технічними обслуговуваннями, реконструкціями та модернізаціями, повідомили в АТ "Миколаївобленерго". Адреси можна дізнатися тут.

Одеська область

Без світла залишилися тисячі людей в Одесі. Відключення планові для проведення відповідних робіт. Адреси оприлюднила міська рада.